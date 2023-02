Marie Garet (Secret Story 5) : Elle sort du silence et raconte l'enfer qu'elle vit au quotidien

Marie Garet, révélée dans Secret Story 5 en 2011, était invitée sur le plateau de TPMP People samedi 4 février 2023. L'occasion pour l'ancienne candidate de télé-réalité de mettre quelques pendules à l'heure après un long silence médiatique. Celle qui est redevenue infirmière a vu l'avant et l'après télé-réalité... pour le meilleur et pour le pire.

Depuis sa victoire dans Secret story en 2011, suivi d'un passage dans Les anges sur NRJ 12, l'ancienne compagne de Geoffrey Croustillat a quasiment disparu des radars médiatiques. Interrogée par Matthieu Delormeau sur sa vie d'après-télé, celle qui a été défigurée lors d'un grave accident de voiture en 2019 s'est confiée sans détour sur son quotidien difficile : "Je suis toujours infirmière libérale mais je vis toujours les conséquences de la télé-réalité. On me reconnait toujours énormément. Je suis toujours reconnue sauf qu'avant j'étais adulée aujourd'hui je me fais insulter de tous les noms (...) Parce que je ressemble a rien, parce que infirmière et télé-réalité ça ne va pas ensemble. J'ai des patients qui ont changé d'infirmière parce qu'en fait il faut toujours prouver dix fois plus qu'une infirmière lambda".

Je suis dans la mauvaise lumière

"Je vis toujours les conséquences de la télé-réalité", a déploré l'infirmière libérale dont le quotidien est devenu un véritable enfer à cause de sa notoriété. Après une sombre affaire de violences conjugales impliquant son ancien compagnon, suivie d'une folle rumeur la disant morte, la jeune femme est à bout. "J'ai mon caractère, et heureusement j'ai du caractère sinon je pense que je me serais flinguée", a-t-elle avoué à son hôte.

Quant à la télé-réalité : "plus jamais", a-t-elle assuré. En effet, la lumière, elle n'en veut plus. Et si elle avait su, elle aurait réfléchi à deux fois : "Je suis dans la mauvaise lumière. Je rencontre des gens, je ne sais jamais si les gens sont là pour moi, ma notoriété ou parce qu'ils pensent que j'ai de l'argent". Ce à quoi Matthieu Delormeau n'a pas manqué d'opposer le fait qu'elle se rende sur le plateau d'une émission regardée par plusieurs millions de téléspectateurs... Mais si elle s'est rendue sur TPMP, c'est pour faire passer un message de prévention, a-t-elle répondu : "C'est important d'en parler pour les générations actuelles qui rêvent de faire de la télé-réalité, il faut savoir que ça colle à la peau toute une vie". À bon entendeur...