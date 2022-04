Marie Garet (Secret Story) défigurée : les terribles photos de ce drame qui a gâché sa vie

En 2011, Marie Garet participe et remporte même la cinquième saison de Secret Story. Elle qui avait intégré le jeu avec son compagnon de l'époque Geoffrey a depuis refait sa vie. C'est dans les bras de Dorian Baptiste qu'elle file désormais le parfait amour. Mais avant d'officialiser son couple, la jolie blonde a fait les gros titres... dans la rubrique faits divers ! En effet, en juillet 2017, sa vie a basculé. L'ancienne candidate de télé-réalité a été victime d'un grave accident de la route. Elle en est sortie avec de lourdes séquelles, notamment physiques.

"Le mec, en sortie de rond-point après le haricot, plutôt que de rester sur sa voie et de continuer par là, il m'a percutée en frontal. Mais en contre-sens", explique-t-elle dans un documentaire baptisé Télé-réalité : que sont-ils devenus ? Initialement diffusé sur TFX en février 2019 et récemment partagé par la chaîne belgo-luxembourgeoise RTL TVI. Le choc est violent et Marie Garet est retrouvée à demi-consciente dans sa voiture. "Je me rappelle juste de la voiture qui arrivait sur moi. Après...", se souvient-elle, très émue.

L'après, on le connait. Triple fracture de la mâchoire, perte de la sensibilité du visage, dentition cassée... La jolie blonde si fière de son physique de rêve est défigurée. Des photos de son nouveau visage sont affichées (voir notre diaporama). "Se dire qu'on a été belle et qu'on ne l'est plus. Et puis alors quand j'entendais les soignants qui venaient me dire : 'Arrêtez, relativisez, vous êtes toujours vivante !' Mais j'aurais préféré être morte. Morte et belle que vivante et moche", lance-t-elle. Des mots crus de la part de l'infirmière de 36 ans.