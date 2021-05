Marie Garet, le mariage avec Dorian Baptiste : photo pour officialiser l'heureux événement !

Dix ans après sa participation – et sa victoire – à Secret Story 5 en 2011, Marie Garet souhaite retrouver l'anonymat. Et alors que l'infirmière de 33 ans menait sa petite vie loin des feux des projecteurs, en septembre 2020 tout a basculé. L'ex-candidate de télé-réalité est annoncée morte sur Instagram et, d'après des rumeurs, elle aurait été violemment battue par son compagnon après une dispute. Aujourd'hui, sept mois plus tard, le couple semble plus amoureux que jamais et annonce une grande nouvelle.

Le 8 mai 2021, sur son compte Instagram, Marie Garet a partagé une photo spéciale avec ses 117 000 fidèles abonnés. Sur ledit cliché, deux coupes de champagne et deux jolies bagues en or blanc ou argent dans leur écrin rouge. En fond, un ciel noir éclairé par les lumières de la terrasse, visiblement à l'étranger. Pas un mot en légende de cette image qui parle déjà d'elle même ! En effet, le message est clair : Marie Garet et Dorian Baptiste sont en route vers le mariage !