Marie Garet enceinte de son amoureux Dorian ? Grande annonce sur Instagram...

En septembre 2020, scandale autour de Marie Garet. La grande gagnante de Secret Story 5 en 2011 a été annoncée morte sur son propre compte Instagram. En réalité, elle aurait été "laissée pour morte" par son compagnon Dorian Baptiste après une violente dispute en pleine rue. Huit mois plus tard, le couple s'affiche de nouveau ensemble et paraît plus heureux et amoureux que jamais. Plus encore, Marie Garet laisse entendre qu'une annonce de grossesse ne saurait tarder...

Lundi 3 mai 2021, sur Instagram, l'ex-compagne de Geoffrey Croustillat partage une photo de couple. La jolie blonde prend la pose avec son amoureux Dorian. Les cheveux attachés, le visage mis en valeur par une grande paire de boucles d'oreilles créoles et en robe beige, Marie Garet esquisse un sourire, tout comme sa moitié. "Nous, 2021 année pleine d'évènements et de belles surprises. De retour... Merci à vous tous d'être toujours là et de continuer à croire en moi, en Dorian et moi, d'être fidèles...", écrit-elle en légende.

Marie Garet : Mariage, bébé... Grands projets avec Dorian Baptiste

Des mots bien intrigants. En effet, Marie Garet annonce "des événements et de belles surprises" pour l'année 2021. En commentaires, les internautes sont nombreux à complimenter le couple. Mais l'une des fidèles abonnées de l'infirmière de 33 ans lui demande "à quand le bébé et le mariage". Et Marie Garet de répondre : "Vous verrez ahaha." De quoi semer le doute quant à une éventuelle grossesse, surtout que la jeune femme et son amoureux Dorian avaient déjà évoqué leur envie de fonder ensemble une famille.

En octobre dernier, lors d'une interview accordée au Youtubeur Sam Zirah, le couple semblait déjà fourmiller de projets à deux et évoquait notamment un mariage et un bébé. "Moi j'ai toujours rêvé de ça, j'ai été élevée là-dedans, donc c'est ce que je voudrais oui effectivement et lui aussi de toute façon, par son éducation et sa famille, il est très là-dedans", lançait la jeune femme. En bref, le terrible épisode de septembre dernier est bien loin derrière eux...