Marie Garet battue, laissée pour morte ? Nouveaux éléments "très prochainement"

"Marie Garet est décédée cette nuit", pouvait-on lire le 7 septembre 2020 sur le compte Instagram de la gagnante de Secret Story 5 en 2011. Depuis, la jeune femme de 33 ans a publié un démenti, aujourd'hui supprimé. Le blogueur Aqababe avait de son côté révélé que Marie Garet aurait été "massacrée", puis "laissée pour morte" par son compagnon Dorian Baptiste. En bref, les pistes et les hypothèses sont nombreuses... Mardi 15 septembre, sur Instagram, le blogueur a de nouveau évoqué l'affaire.

En story, Aqababe a partagé un article de journal au sujet de l'annonce de mort de Marie Garet. "'Outrée' par de sinistres ragots", peut-on lire en titre. Le papier explique comment l'ancienne candidate de télé-réalité devenue infirmière aurait été victime de fausses rumeurs concernant son décès ou encore sa supposée hospitalisation après des coups portés par son compagnon.

Pourquoi Marie Garet n'a-t-elle pas donné de nouvelles de vive voix ?

Très fâché de voir que ses informations étaient présentées comme fausses, le jeune blogueur a promis de révéler de nouveaux éléments dans les jours à venir. "Je laisserai jamais passer ça. On va en parler très très prochainement. Si Marie Garet allait si bien, pourquoi n'a-t-elle pas donné de nouvelles de vive voix ? Un démenti en post Instagram fond noir ? LOL, à très vite les amis", a-t-il lâché.

Ce n'est pas la première fois que la star des réseaux sociaux indique avoir de nouvelles informations sur le sujet. "Sa maman a dit qu'elle s'était fait voler ses téléphones. Ensuite, il y a le fameux démenti sans effacer le 'Marie est blablabla'. Si on me force trop, je sortirai des preuves. Je ne suis pas fou. Et j'attends", avait déjà lancé Aqababe le 8 septembre dernier.

Rappelons qu'en commentaire de la publication annonçant Marie Garet morte, la mère de cette dernière avait pris la parole. "Toutes les publications concernant Marie sont fausses ! Ses téléphones ayant été volés", pouvait-on lire. Un message signé "la maman de Marie". Autre fait marquant de l'affaire : Dorian Baptiste, le compagnon de la jeune femme, a livré sa version des faits. Il avait reconnu avoir "tiré Marie par le bras", mais nié toute autre violence.