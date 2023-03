"T'es devenue méchante", "la sorcière" : Zazie dévoile un tout autre visage dans The Voice

Samedi 25 mars 2023, les téléspectateurs ont retrouvé un nouvel épisode de The Voice. Les candidats se sont ainsi enchaînés et une chose est sûre, certains coachs ont décidé de sortir les griffes pour récupérer les chanteurs les plus talentueux. Ce fut le cas pour Jade, âgée de 18 ans, qui a tout simplement subjugué les coachs avec son interprétation de Mon idole de Janie. En effet, Amel Bent et Zazie se sont retournées, impressionnées par le talent de la jeune femme. "Tu chantes comme si c'était la tienne (la chanson ndlr.) Comme si c'était tes mots et 'maux M.A.U.X'. Donc c'était vraiment beau, c'était bouleversant", a commencé par lancer Amel Bent, très émue. "Alors oui il y a des imperfections. Je pense que tu ne les as pas quand tu n'es pas stressée. Pour moi, c'est vraiment dû au stress parce que j'ai senti une grosse solidité", a-t-elle continué.

Un geste qui a laissé les coachs sans voix

Mais voilà que Zazie en a décidé autrement. En effet, alors que sa collègue coach est en train de parler, l'interprète de Je suis un homme appuie sur le Super block, faisant retourner le siège d'Amel Bent, qui a bien failli tomber. Ce geste empêche ainsi la chanteuse de Ma philosophie de sélectionner le talent. "T'as vrillé, t'es devenue maléfique", lance alors Vianney , très surpris par le comportement de Zazie. "T'es devenue méchante", lui lance Amel Bent. "La sorcière", enchaîne alors Oli. Si la coach présente ses excuses à Amel Bent, le mal est fait. Zazie va pouvoir récupérer ce talent. Elle montre ainsi qu'elle est prête à tout pour former la meilleure équipe.