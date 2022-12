"Tellement fier !" : Melissa Theuriau récompensée, Jamel Debbouze la félicite tendrement

Longtemps à la tête, sur Canal+ ou sur M6 d'émissions connues (Zone Interdite, 66 minutes, etc...), Melissa Theuriau a fait le choix il y a désormais près de 10 ans d'exercer son métier de journaliste d'une autre manière. Passée derrière la caméra, la jeune femme a créé sa boîte de production, 416, et réalise, depuis, reportages et émissions de télévision dans un ton bien à elle et sur des sujets qu'on voit rarement ailleurs.

Un travail qui a fini par payer, puisqu'elle a annoncé ce mardi soir sa victoire éclatante aux Prix du producteur TV. Après avoir récupéré le trophée, Melissa Theuriau a laissé éclater sa joie sur Instagram.

"Merci pour ce prix qui récompense un travail collectif et je l'espère cohérent autour des plus fragiles, des plus inspirants. La vulnérabilité est faite de tant de forces. Vive les marges et le hors cadre", a-t-elle écrit. Et d'ajouter : "Quel encouragement pour continuer à donner la parole à ceux qui ne peuvent la faire entendre. [...]Bravo à nos auteurs réalisateurs qui tournent avec nous des films forts dont nous sommes si fières."