Mélissa Theuriau indignée : une fillette et ses parents sans domicile, elle se mobilise

Mélissa Theuriau n'a pas hésité à mettre sa notoriété au service des autres. Profondément touchée par l'histoire d'une petite fille, qui continue d'aller à l'école, et de ses parents sans domicile-fixe , l'actrice et journaliste de 43 ans a publié un appel au don particulièrement touchant sur Instagram, le mardi 19 octobre 2021.

"Ce matin, j'ai été réveillée par ma productrice qui me racontait qu'une petite fille de l'école de ses enfants, en plein Marais à Paris, était devenue SDF avec sa maman et son papa depuis quelques semaines. Cette petite fille dort dans la rue, fait ses devoirs dans la rue, se prépare pour aller à l'école dans la rue et retrouve sa classe et ses camarades le matin, comme si de rien n'était...", déplore la femme de Jamel Debbouze.

Mélissa Theuriau trouve cette situation inadmissible. Dans l'urgence, la maman de Lila et Léon demande à ses abonnés pouvant se le permettre d'aider cette famille à trouver une solution de logement temporaire. "C'est impensable et impossible de laisser une chose pareille se produire, en bas de chez soi, lorsqu'on sait. La directrice de l'école en l'apprenant à réussi à leur trouver quelques nuits dans un hôtel social la semaine dernière mais à partir de ce soir, ils n'ont plus de place. Le papa travaille et peut payer un petit loyer mais dans cette situation urgente, il faut les aider à pouvoir trouver un petit hôtel, le temps qu'une solution soit trouvée", appelle-t-elle.

Une collecte a été mise en place ce matin par les parents délégués de la classe de cette petite fille sur un site de crowdfunding. "Si tout le monde met un peu, ça permettra à cette enfant et ses parents de dormir au chaud. Si vous ne pouvez pas participer financièrement relayez autour de vous, car c'est en parlant et en partageant qu'on trouve des solutions", conclut-elle. Déjà plus de 8 000 euros ont été collectés sur ce lien.