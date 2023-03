"Tellement honte de vendre du porno" : Élodie Gossuin, ce passé d'avant Miss France qu'elle a du mal à assumer

L'émission Qui peut nous battre ? est de retour ce vendredi soir sur M6 avec un quatrième numéro. Un programme dans lequel Élodie Gossuin s'occupe de la rubrique Médias. L'occasion de se pencher sur la jolie blonde, et notamment d'évoquer ce job qu'elle avait décroché plus jeune et dont elle n'était pas vraiment très fière. Elle vendait des objets à caractère pornographique.

"Je travaillais comme caissière à la Foir'Fouille. une équipe adorable et des souvenirs d'été délirants. Sauf le matin, avec les tout premiers clients qui venaient seulement pour acheter discrètement des films X... J'avais tellement honte de vendre du porno !", confiait-elle au magazine Télé Star en janvier 2015.

Pour rappel, elle s'était ensuite fait connaître en tant que Miss France puis Europe en 2001, avant de mettre un pied dans le showbiz et présenter des émissions radio. Côté amour, elle est mariée depuis plusieurs années à l'ex-mannequin Bertrand Lacherie. Ensemble, ils ont eu deux paires de jumeaux, Jules et Rose en décembre 2007, puis Léonard et Joséphine, en octobre 2013.

J'ai eu du mal à me regarder

Des grossesses lourdes, qui lui ont laissé des traces, comme elle l'avait confié à nos confrères de Télé 2 Semaines en 2019 : "Ce n'est pas anodin de porter un enfant. On en garde des traces, des séquelles. Ce sont des cicatrices de bonheur, j'en ai sur mon corps... Je n'ai pas eu peur mais je les ai constatées, les traces de ma grossesse. Tu vis avec ton corps, c'est comme ça, mais j'ai eu du mal à me regarder, à me voir pendant longtemps".

Aujourd'hui, elle est très heureuse auprès de son mari et de ses quatre enfants. Mais ces derniers lui demandent beaucoup d'énergie. "Il est 20h15, je ne viens d'envoyer mes enfants sous la douche que maintenant. Nous n'avons pas mangé, il y a école demain... C'est l'enfer", avait-elle raconté en janvier dernier, en se filmant sur son compte Tik Tok. Une vie à 100 à l'heure donc, pour l'ex-reine de beauté !