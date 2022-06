"Toi tu y as perdu" : François Hollande cash sur les sacrifices de Julie Gayet après leur mariage

Depuis l'officialisation de leur couple en 2014, les apparitions à deux de François Hollande et Julie Gayet pourraient presque se compter sur les doigts d'une main : l'ancien président et l'actrice, mariés depuis le début du mois, ont toujours préféré la discrétion et protègent farouchement leur vie privée. Une réserve qui leur vient sûrement de leurs débuts, et du tourbillon médiatique qui leur était tombé dessus d'un coup, après les publications du magazine Closer dans lequel on voyait François Hollande se rendre chez sa belle en scooter.

Une médiatisation à l'extrême qui n'avait pas plu à l'actrice, comme elle l'avait confié récemment chez Sud Radio, mais sur laquelle François Hollande est très lucide. "Je lui dis souvent : 'Je ne sais pas ce que j'ai grillé dans cette histoire, mais toi tu y as perdu'", racontait-il aux journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet pour leur livre Un président ne devrait pas dire ça, une belle preuve qu'il sait parfaitement à quel point ses fonctions auraient pu détruire leur couple.

Mais l'actrice est toujours restée à ses côtés, dans l'ombre lorsqu'il en avait le plus besoin, sans jamais se mêler de la vie politique, au contraire des autres compagnes de l'ex-président socialiste, Ségolène Royal et Valérie Trierweiler. Une qualité qu'il a souvent apprécié chez elle. "La tendre et délicate affection de Julie a été un inestimable soutien. Sans avoir besoin de jouer un rôle, elle était là, avec cette aspiration au bonheur qui rend la vie plus douce", écrivait-il d'ailleurs dans ses mémoires, Les leçons du pouvoir.

Actrice mais pas Première Dame !

Une relation qu'ils n'ont réellement officialisée qu'après la passation de pouvoir avec Emmanuel Macron. En effet, l'actrice avait complètement refusé de prendre le rôle de Première Dame qui lui tendait les bras : "J'ai fait ce choix de rester qui j'étais, de rester à ma place et de ne pas mettre un pied du côté officiel. Je n'ai jamais passé cette porte-là, j'ai toujours été très claire", avait-elle notamment expliqué à la radio.

Quelques jours après leur mariage, qui s'est déroulé dans la plus stricte intimité avec quelques témoins seulement dans leur fief corrézien, ils s'apprêtent à reprendre leur vie en séparant toujours la vie publique de la vie privée. Une caractéristique qu'ils tiennent à respecter même avec leurs amis : Michel Drucker, par exemple, les voit rarement en duo. "Pour moi, ce n'est pas un couple de pouvoir, chacun travaille de son côté", a en effet confié l'animateur au magazine Gala. "D'ailleurs, s'ils ont dîné une fois chez moi à Paris, je les vois plutôt séparément", conclut-il.