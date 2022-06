"Me mettre dans le ravin" : Julie Gayet se confie sur la révélation de sa romance avec François Hollande

C'est sûrement l'une des périodes les plus difficiles de sa vie : en janvier 2014, alors qu'ils entretiennent une liaison depuis quelques mois et que des rumeurs commencent à courir à leur sujet, Julie Gayet et François Hollande voient leur histoire d'amour être révélée par le magazine Closer, qui sort un numéro exclusif où l'on peut voir le président en scooter en train de rendre clandestinement visite à celle qui est à l'époque sa compagne cachée.

Très rapidement, le chef de l'Etat se sépare de sa compagne officielle, Valérie Trierweiler, pour se mettre en couple avec l'actrice. Mais celle-ci, à l'époque, est l'objet de toutes les attentions et passe par des moments difficiles, comme elle l'a confié récemment à Sud Radio. "Ça a été extrêmement violent, j'ai failli me mettre dans le ravin à un moment donné parce qu'ils me chassaient [les paparazzi, NDLR], me poursuivaient en scooter", raconte-t-elle.

Deux solutions s'offraient alors à elle : devenir une première dame classique, suivre son compagnon dans ses moindres déplacements... ou bien continuer sa vie et sa carrière, sans jamais parler de son couple. Une deuxième option qu'elle choisit et qu'elle assume. Son maître mot ? La discrétion ! "J'ai fait ce choix de rester qui j'étais, de rester à ma place et de ne pas mettre un pied du côté officiel. Je n'ai jamais passé cette porte-là, j'ai toujours été très claire", raconte-t-elle. Un choix payant : trois ans plus tard, François Hollande laisse sa place à Emmanuel Macron et peut enfin laisser plus de place à leur histoire d'amour.

Leur première sortie commune se fera d'ailleurs lors d'un triste événement fin 2017 : c'est ensemble que le couple assiste aux obsèques de Johnny Hallyday. Julie Gayet, désormais mariée pour la deuxième fois, ne semble pas vraiment regretter cette période même si elle sait aujourd'hui, avec le recul, ce qui l'a sauvée : son métier ! "J'ai eu envie en sortant de cette période de rejouer au théâtre, pour questionner mon rapport à mon métier. Et peut-être me laver un peu de cette presse people qui n'avait pas été très sympathique. Ça m'a fait énormément de bien", conclut-elle.

François Hollande et elle forment désormais un joli couple, et même une famille recomposée : l'ancien président a eu quatre enfants avec Ségolène Royal (Thomas, Clémence, Julien et Flora) et est plusieurs fois grand-père, notamment des adorables Noé et Jeanne. Julie Gayet, quant à elle, a deux fils, Tadéo et Ezechiel, jeunes adultes.