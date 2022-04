"Il a fallu tenir la barre..." : Julie Gayet revient sur la révélation de son histoire avec François Hollande

Si elle avait évidemment déjà une carrière avant de se mettre en couple avec François Hollande, l'actrice Julie Gayet est toutefois devenue aux yeux des Français la première dame bis, celle qui a éclipsé Valérie Trierweiler du tableau sans jamais poser ses valises à l'Elysée pour autant. Après avoir refusé de commenter sa relation amoureuse au début, la comédienne âgée de 49 ans - elle va passer le cap de la cinquantaine en juin prochain - en parle désormais librement.

Dans Télé 2 Semaines, celle qui est tête d'affiche de la mini série Une mère parfaite a pu évoquer sa carrière et comment celle-ci a pu être impactée par le couple qu'elle forme avec l'ex-chef de l'Etat. "La révélation n'a été qu'un moyen politique de lui nuire et je l'ai pris comme tel. J'ai été très soutenue par ma profession et mes enfants ont conservé leur équilibre. Je m'en réjouis. Il a fallu tenir la barre dans ce moment de tempête. J'ai essayé de rester la même, mais il a fallu s'adapter...", relate Julie Gayet. Et force est de constater que cela a fonctionné puisqu'avec François Hollande leur couple tient toujours et ils ont même acheté une maison dans Paris.

Une histoire de coeur nuisible pour ses fils Tadeo et Ezéchiel ?

La notoriété de Julie Gayet, que l'on pouvait notamment voir au cinéma l'an dernier dans la comédie C'est quoi ce papy ?! avec Chantal Ladesou - qui a commis une belle bourde face à Valérie Trierweiler récemment -, a explosé avec la révélation de son histoire de coeur. Au point de nuire à son clan, à commencer par ses fils Tadeo et Ezéchiel ? "J'ai toujours laissé mon métier à la porte et privilégié la vraie vie. Je n'ai jamais voulu faire peser mon travail sur ma famille (...) Pour moi, la famille passe avant tout le reste et la vie privée doit rester privée", jure-t-elle. Ce qui ne l'a pas empêchée de partager sa passion avec ses fils tout comme elle l'aurait fait si elle avait suivi les traces de ses parents ajoute-t-elle.

L'interview intégrale de Julie Gayet est à retrouver dans le magazine Télé 2 Semaines, dans les kiosques depuis le 16 avril 2022.