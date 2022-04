Chantal Ladesou de sortie avec son mari : elle raconte sa bourde face à Valérie Trierweiler...

J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien... Ce petit air connu colle parfaitement à la peau de Chantal Ladesou, grande habituée des bourdes, comme ce fut le cas par exemple aux NRJ Music Awards. Alors qu'elle était de retour auprès de la bande des Grosses Têtes de RTL le vendredi 15 avril, elle a raconté sa dernière mésaventure survenue quelques heures plus tôt.

Interrogée par l'animateur Laurent Ruquier sur ce qu'elle allait faire de son long week-end de Pâques, Chantal Ladesou a précisé qu'elle devait se rendre le dimanche dans le Loiret pour une fête de la rose pendant laquelle une des fleurs à son nom devait être dévoilée. Une petite escapade au vert alors qu'elle profite dès qu'elle peut des plaisirs de la capitale entre deux représentations ou tournages. Le 14, elle assistait ainsi au nouveau spectacle - intitulé Anesthésie Générale - de son confrère humoriste, Jérémy Ferrari, et elle a vécu un moment de malaise dans les coulisses... "Quand j'attendais pour le voir, il y avait Valérie Trierweiler. J'étais avec mon mari [Michel Ansault, NDLR] et elle ne le connait pas. Et puis j'ai eu un trou de mémoire, je me souvenais plus de son nom ! Et, pour être bien élevée, j'ai dit : 'Je te présente Julie Gayet, mon mari'", a-t-elle raconté sous les rires de ses camarades et du public de l'émission.

Il faut dire que Chantal Ladesou connaît bien les deux femmes, qui se sont partagées le même homme, l'ancien président de la République François Hollande. L'humoriste et comédienne s'est liée d'amitié avec Julie Gayet - actuelle compagne du socialiste - depuis quelques années maintenant car elles ont tourné ensemble dans la comédie C'est quoi cette famille ?! puis ses suites C'est quoi cette mamie ?! et C'est quoi ce papy ?! dernier volet de la trilogie sorti l'an dernier. Quant à Valérie Trierweiler, elles ont fait connaissance via Les Grosses Têtes, l'ancienne première dame y ayant trouvé refuge après avoir été remerciée de Paris Match, où elle était journaliste de longue date.