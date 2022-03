Jérémy Ferrari alcoolique : "Je pouvais boire 6 litres de vin par jour", il raconte sa descente aux enfers

Victime de pensées suicidaires et d'angoisses récurrentes et obsessionnelles, l'humoriste de 36 ans confie qu'il s'en est sorti grâce à l'aide de psychiatres qui l'ont aidé à venir à bout de son mal-être et qui lui ont conseillé de suivre une cure de désintoxication qui coûtait toutefois assez cher. "C'est les psychiatres qui, moi, m'ont sauvé", indique l'humoriste né à Charleville-Mézières.

"La première chose à faire quand tu es des troubles dans ta tête, c'est de reprendre en main ton corps. Tu as plus d'énergie, donc tu as moins d'obsessions. Tu as moins de fatigue, donc tes troubles sont moins intenses. Ça ne t'en débarrasse pas au bout d'une semaine. Il faut de la discipline", ajoutait le comédien révélé dans l'émission On n'demande qu'à en rire en 2010.

Désormais plus serein et plus apaisé, Jérémy Ferrari a pu compter sur le soutien de sa compagne - dont l'identité n'a pour le moment jamais été révélée - il confiait auprès des journalistes de Télé Loisirs en 2018 : "Je suis avec quelqu'un depuis presque deux ans maintenant, ça se passe bien et c'est chouette."