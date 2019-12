Jérémy Ferrari, stressé, dévoile ses problèmes de santé : "J'ai failli mourir"

Invité dans l'émission Quotidien le 12 décembre 2019, Jérémy Ferrari a accepté d'en dire un peu plus sur les problèmes de santé auxquels il a été confronté ces dernières années. Ces maux lui ont d'ailleurs inspiré les mots de son nouveau spectacle, baptisé Anesthésie Générale. Nerveux, il explique :"Ça fait des années que je cache des trucs, que j'ai pas voulu raconter des choses. (...) Je me disais que ça n'intéressait personne. Et puis quand je me suis mis à écrire sur la santé, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas parler de ce que j'ai vécu..."

Interrogé par l'un des invités présents sur le plateau qui tentait de savoir de quelle pathologie souffrait l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, Jérémy n'a pas souhaité indiquer le nom de son mal mais a toutefois confié qu'il livrait tous ses secrets dans son prochain spectacle. Très ému, il confie : "J'avais des choses à régler dans mon comportement, qui a failli me tuer. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai failli mourir à cause de comportements, d'excès en tous genres. J'ai été obligé de me reprendre en main. Je veux choisir mes mots pour expliquer ce que j'ai pu vivre ou traverser."

Le but de ce spectacle ? Se mettre à nu (au sens figuré) devant son public et pouvoir aider d'autres personnes souffrant des mêmes maux que lui. Après deux ans d'enquête dans le domaine de la santé, l'humoriste se sent enfin prêt à parler de ses souffrances et de sa renaissance : "Maintenant, ça fait plusieurs années que je me suis éloigné de pas mal de choses et je me dis que je suis capable d'en parler", résume-t-il.

Jérémy Ferrari sera sur scène dans le spectacle Anesthésie Générale à partir de janvier 2020.