"Tout en discrétion et élégance" : Estelle Denis surprise en direct, vidéo de sa réaction hilarante !

Depuis la rentrée dernière, l'animatrice Estelle Denis officie sur RMC et RMC Story après un transfert depuis La chaîne L'Équipe. Elle anime Estelle Midi du lundi au vendredi, de 12H à 15H. Elle y évoque les sujets d'actualité, entourée d'une bande de chroniqueurs. Dans l'émission du mercredi 16 mars, l'un d'eux a surpris la cheffe de bande.

En effet, le journaliste et chroniqueur Périco Légasse a vécu un moment un peu délicat à l'antenne... "AAAAAA....TCHOUM ! Tout en discrétion et élégance...", a commenté non sans humour Estelle Denis sur son compte Twitter, où elle a partagé la séquence en question, en vidéo. On peut y voir son camarade d'émission se mettre à se moucher assez bruyamment alors qu'un intervenant répond par téléphone, faisant un bruit dans le micro qui a fait sursauter l'animatrice. Très étonnée et surprise, Estelle Denis s'est tournée par Périco Légasse d'un bond, le visage stupéfait et un peu gêné. "La tête que tu fais", a d'ailleurs réagi sur Twitter Carine Galli, hilare devant cet extrait.

Heureusement, cela n'a pas perturbé le bon déroulé du programme qui traitait ce jour-là de la hausse des prix dans les supermarchés, l'autonomie de la Corse, le boom des bunkers de particuliers en raison de la guerre en Ukraine ou encore la hausse des chiffres de contamination du Covid... Point de fou rire mais nul doute que la séquence a toute sa place dans un bêtisier télé.