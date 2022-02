Estelle Denis séparée de Raymond Domenech depuis un bon moment, elle s'exprime enfin !

L'un comme l'autre refusait, jusqu'à présent, de commenter cette affaire. La rupture d'Estelle Denis et Raymond Domenech a été annoncée par le magazine Public en avril 2021 puis a été confirmée par le journal Le Parisien en janvier 2022... mais les tourtereaux, qui s'étaient rencontrés il y a des années en travaillant pour la chaîne Infosport, sont restés terrés dans le silence. Interrogée par TV Magazine, la présentatrice de 45 ans a, finalement, accepté de dire un mot à propos de la relation qu'elle entretient, désormais, avec son ex.

Ils ne sont effectivement plus ensemble, romantiquement parlant, mais Estelle Denis et Raymond Domenech forment toujours une équipe incroyable. Parents de deux enfants, une fille, Victoire, née le 11 juillet 2004, et un garçon prénommé Merlin, né le 25 juillet 2007, les anciens amoureux se croisent sans cesse avec le sourire et sans la moindre rancoeur. "Nous sommes séparés depuis un an et demi, mais ça se passe très bien, avoue la journaliste. On est même partis en vacances à Noël ensemble ! Nous faisons partie des couples qui ont formidablement réussi leur séparation. On a été très heureux en couple et on est toujours extrêmement proches séparés."

J'essaye d'être la meilleure maman possible

C'est l'année du changement pour Estelle Denis qui, outre son célibat, a pris un virage à 360 côté carrière. La présentatrice a quitté L'Équipe pour animer l'émission, un tantinet moins sportive, Estelle Midi depuis la rentrée, à la radio, sur RMC et RMC Story. Epanouie à tous niveaux, la grande copine de Karine Le Marchand se concentre désormais sur son bonheur et celui d'autrui, au travail comme à la maison. "J'essaye d'être la meilleure maman possible, explique-t-elle. Je discute beaucoup, je suis très ouverte au dialogue et je passe le maximum de mon temps avec eux. De leur côté, ils sont très cool..."