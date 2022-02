Estelle Denis et Raymond Domenech séparés : l'ex-couple en soirée ensemble, révélations !

C'est officiel, Estelle Denis et Raymond Domenech ont rompu après des années d'amour. L'information avait été annoncée par le magazine Public en avril 2021 puis confirmée dans les colonnes du Parisien en janvier 2022. Et si de leur côté les parents de Victoire (17 ans) et Merlin (14 ans) – qui ont vu leur quotidien bousculé par la demande une demande en mariage ratée – ne se sont pas exprimés sur le sujet, il semblerait qu'ils soient restés en bons termes. C'est du moins ce qu'affirme une autre figure du petit écran.

Samedi 5 février 2022, sur le plateau de TPMP People, Matthieu Delormeau a évoqué, avec ses chroniqueurs dont le charmant Hugo Manos, complice de Laurent Ruquier, la rupture entre Estelle Denis et Raymond Domenech. C'est alors que Jean-Michel Maire raconte avoir croisé l'ancien footballeur et l'animatrice en soirée. "J'ai fait un poker avec eux il n'y a pas longtemps chez Benjamin Castaldi. Il y avait Estelle Denis et Raymond Domenech et c'était en toute bonne cohabitation, assure-t-il. Ils étaient déjà séparés mais franchement, ils se parlaient, ils rigolaient, il s'envoyaient des petits tacles." Et de poursuivre : "Bon, j'ai cru comprendre à la fin de la partie que Raymond était content d'avoir pris tout l'argent d'Estelle mais ils s'entendaient bien franchement, ce n'était pas la guerre."

De son côté, le journaliste people Florian Anselme apporte d'autres précisions quant à cette séparation. La jolie brune de 45 ans et l'entraîneur de football également consultant de 70 ans seraient "séparés depuis un an" et "s'entendent hyper bien", dans un premier temps pour "des raisons évidentes" liées au fait qu'ils forment malgré tout une famille avec leurs deux enfants, mais aussi "parce qu'ils sont encore potes".

Rappelons que nos confrères du Parisien indiquaient, au détour d'une phrase, qu'Estelle Denis est "séparée depuis plusieurs mois de Raymond Domenech, un sujet qu'elle ne souhaite pas commenter". Depuis l'annonce dans la presse de la nouvelle, ni l'un ni l'autre n'a pris la parole publiquement à ce sujet. Si de son côté l'ancien sportif reste très discret, la brune aux yeux clairs s'est récemment affichée en soirée avec Karine Le Marchand. "Elle va lui trouver un agriculteur, c'est sûr !", s'amuse Hugo Manos sur le plateau de TPMP People. Pas sûr qu'Estelle Denis soit partante pour L'amour est dans le pré...