Estelle Denis et Raymond Domenech séparés : la demande en mariage ratée qui a changé leur vie

Ils se sont rencontrés au début des années 2000 alors qu'ils collaboraient tous les deux avec Infosport. Aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, c'est la rupture entre Estelle Denis et Raymond Domenech. Une séparation déjà annoncée par le magazine Public en avril 2021 et confirmée par Le Parisien ce mercredi 26 janvier 2022. Interrogée par le quotidien, la journaliste de 45 ans n'a souhaité faire aucun commentaire à ce sujet. De son côté, Raymond Domenech ne s'est pas non plus publiquement exprimé. Avant que tout ne soit fini entre eux, l'ancien footballeur devenu coach puis consultant sportif a espéré épouser sa belle... en vain.

La séquence est devenue mythique. En 2008, quelques minutes après la défaite éliminatoire de l'équipe de France face à l'Italie à l'Euro 2008, Raymond Domenech, à l'époque sélectionneur des Bleus, est interrogé par Jean-Philippe Doux au micro de M6. Son rôle d'entraîneur était mis à mal à cause de l'échec. Le journaliste le questionne alors sur ses projets à venir. C'est là que l'ex-star du ballon rond de 70 ans se lance. "Je n'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande. Je sais que c'est difficile mais c'est dans ces moments-là que l'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle", déclare-t-il devant les caméras de la Six.

Il aura fallu un an à Estelle Denis pour s'exprimer publiquement sur cette demande en mariage ratée. En 2009, auprès du Point, elle révélait que cette émission "aura marqué [sa] vie". Mais les années passent et pas de mariage en vue pour le couple. En 2014, au micro de MFM, la jolie brune reportait alors la question. "Ce n'est pas pour maintenant, avait-elle déclaré. On est très heureux comme on est, on est ensemble depuis plus de dix ans, on a deux enfants formidables. Pour l'instant, ça nous suffit." La maman de Victoire (17 ans) et Merlin (14 ans), nés de ses amours avec Raymond Domenech, a par la suite avoué avoir "peur" du mariage.

Finalement, l'union n'aura jamais lieu. Et en 2019, onze ans après cette demande en mariage surprenante, Raymond Domenech s'est montré lucide dans les colonnes de L'Equipe. "C'était inapproprié, une vraie erreur de com'... D'autant que cette demande a eu un impact sur la vie et la carrière d'Estelle", avait-il noté. Aujourd'hui, le sujet n'est plus...