"Tout simplement ridicule" : Le fils de Michael Schumacher, Mick, au coeur d'une lourde rancoeur

C'était l'une des très belles histoires de la Formule 1, mais malheureusement le rêve s'est arrêté net en novembre 2022 pour Mick Schumacher. Le jeune pilote allemand de 24 ans avait pourtant réussi l'exploit d'intégrer l'une des écuries participant au championnat du monde de course automobile le plus prestigieux de la planète, mais ses résultats n'ont pas convaincu ses patrons de le garder. Après un début de carrière très prometteur, le fils de Michael Schumacher suscitait beaucoup d'attente et la pression était énorme sur ses épaules tant son nom de famille est un symbole pour tous les amoureux de Formule 1.

Aujourd'hui devenu pilote de réserve et de développement chez Mercedes, Mick Schumacher n'a visiblement pas laissé le meilleur des souvenirs à son ancien patron au sein de l'écurie Haas, Gunther Steiner. Ce dernier, connu pour sa participation à l'émission Drive to survive, qui a cartonné sur Netflix, n'est pas homme à ménager ses troupes et on l'a déjà vu par le passé s'en prendre vertement à son ancien pilote, Romain Grosjean. L'Italien de 58 ans, qui a connu beaucoup de choses dans sa vie, a décidé de sortir un livre, subtilement intitulé Surviving to Drive et dans lequel il évoque sa relation avec le fils de Michael Schumacher et notamment les erreurs de pilotage qu'il a pu faire au cours de leur collaboration.

Personne d'autre n'a réussi à détruire une voiture alors qu'il rentrait aux stands

Gunther Steiner parle notamment du Grand Prix du Japon 2022, lors duquel Mick Schumacher est sorti de la piste durant un tour de rentrée aux stands au moment des essais libres. Une faute que n'a toujours pas digéré le patron de l'écurie Haas. "Bien sûr, la piste était très humide, mais personne d'autre n'a réussi à détruire une voiture alors qu'il rentrait aux stands. (...) Je ne peux pas avoir un pilote dont je ne suis pas sûr qu'il puisse conduire une voiture en toute sécurité lors d'un tour lent. C'est tout simplement ridicule. Combien de personnes pourrions-nous employer avec 700 000 dollars ?", se demande-t-il, toujours aussi remonté envers son ancien pilote.

La faute de trop visiblement pour Mick Schumacher, dont le contrat n'a pas été renouvelé par l'écurie américaine pour la saison 2023.