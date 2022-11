Michael Schumacher : Son fils Mick Schumacher terriblement "déçu" face à une grosse désillusion

C'est un nom forcément dur à porter et pour Mick Schumacher, devoir assumer le glorieux héritage de son père a forcément été un fardeau un peu trop lourd à porter. Il faut dire que Michael Schumacher a laissé un souvenir impérissable aux fans de Formule 1 tant il a dominé la discipline pendant de nombreuses années. Champion du monde à 7 reprises, il partage le record du plus grand nombre de titres avec une autre légende en devenir, Lewis Hamilton. Devenu une icône pour les amoureux de la scuderia Ferrari, il a malheureusement connu un destin tragique puis en décembre 2013, il est victime d'un terrible accident lors de vacances au ski.

Depuis, peu de gens connaissent réellement l'état de santé de Michael Schumacher et si on a parfois des témoignages qui nous arrivent, difficile de savoir s'il s'est vraiment remis de son accident survenu à Méribel (Savoie). Son fils s'exprime d'ailleurs très peu sur son père, même s'il l'a fait en avril 2021. "La chose la plus importante que mon père m'a dite, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et voir que je mettais ce conseil en pratique était très important pour lui à l'époque. Si tu aimes ce que tu fais, tu le fais bien", a-t-il dévoilé, quelque temps après avoir fait ses débuts en Formule 1. C'est au sein de l'écurie allemande Haas que le jeune homme de 23 ans a fait ses grands débuts dans la compétition reine.

Je me battrai férocement pour retrouver une place sur la piste

Deux années faites de hauts et de bas, mais surtout de bas et notamment de quelques belles frayeurs. Terminant sa première saison à la 19e place et donc très loin des premières places, il est actuellement 16e à deux courses de la fin. Malheureusement pour lui, le rêve de Formule 1 va s'arrêter là pour le moment puisque son équipe vient d'annoncer qu'il allait être remplacé pour la saison prochaine. Mick Schumacher s'est exprimé sur ses réseaux sociaux pour faire part de son point de vue et il n'est pas vraiment ravi de cette nouvelle. "Je ne vais pas cacher le fait que je suis très déçu de cette décision de ne pas renouveler mon contrat", écrit-il notamment, avant de terminer sur une bonne note : "Mon feu intérieur brûle pour la Formule 1 et je me battrai férocement pour retrouver une place sur la piste".