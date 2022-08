Michael Schumacher "pleure": les dernières révélations bouleversantes sur son état de santé

C'est l'un des mystères les mieux gardés du sport automobile et depuis plus de neuf ans maintenant, pratiquement personne ne connaît l'état de santé de Michael Schumacher . L'ancienne gloire de la Formule 1, champion du monde à 7 reprises, a laissé une trace indélébile dans son sport et encore aujourd'hui il est considéré par beaucoup comme le meilleur pilote de tous les temps. Malheureusement, après une carrière incroyable, il a été victime d'un terrible accident pendant des vacances au ski du côté de Méribel. Le champion allemand percute un rocher et tombe sur le crâne. Après plusieurs mois en soins intensifs, il peut retourner chez lui, en Suisse.

À aujourd'hui 53 ans, celui que l'on surnomme le Baron Rouge n'a plus fait d'apparition publique depuis plus de neuf ans et à part quelques proches, comme l'ancien directeur de la Scuderia Ferrari Jean Todt, très peu de gens connaissent son état de santé. Sa femme Corinna continue de s'occuper de lui dans leur domicile situé à Gland, en Suisse et récemment, elle s'est rendue en Allemagne pour un bel hommage à son mari. Devenu une idole des fans italiens de Ferrari, Michael Schumacher continue de fasciner de l'autre côté des Alpes et le journaliste Giorgio Terruzzi, qui écrit pour le Corriere della Sera, vient de faire quelques révélations particulièrement difficiles à entendre sur le champion de Formule 1.

Dans le silence de cette chambre, une larme coule sur son visage maigre à un bruit connu

"Schumi pleure. Et parfois mystérieusement. Il pleure quand il entend ses enfants, la voix de sa femme, ses chiens. Dans le silence de cette chambre, une larme coule sur son visage maigre à un bruit connu", révèle le journaliste italien dans son article. D'après ses informations, le père de Mick Schumacher continuerait donc de ressentir des choses malgré son état de santé visiblement dégradé. "Il y a la vie, enfermée dans une goutte - il y a la force d'un homme qui s'émeut et qui émeut chacun de nous. Nous avons ses larmes, ses sens exposés", conclut notre confrère.

Toujours dans l'attente de le revoir un jour publiquement, les fans de Michael Schumacher viennent néanmoins d'avoir quelques informations sur son état de santé et même si elles ne sont pas vraiment rassurantes, l'espoir d'une amélioration est toujours bien présent.