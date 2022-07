Corinna attaquée violemment : la femme de Michael Schumacher craque en pleine cérémonie !

C'est toujours l'un des mystères les mieux gardés de la planète et Corinna Schumacher et les siens comptent bien garder l'état de santé de son mari secret pendant encore un long moment. Légende de la course automobile, Michael Schumacher a remporté 7 titres de champion du monde Formule 1 dans sa brillante carrière, mais malheureusement, une fois à la retraite, il a été victime d'un terrible accident. En Décembre 2013, alors qu'il ski du côté de Méribel, le champion allemand percute un rocher au niveau du crâne et après plusieurs mois en soins intensifs, il peut retourner chez lui, en Suisse.

Plus réapparu publiquement depuis plus de 9 ans, le sportif de 53 ans est l'objet de toutes les rumeurs et très récemment, l'ancien manager du champion, Willi Weber, a expliqué dans les colonnes du journal italien La Gazzetta dello Sport qu'il n'avait "entendu que des mensonges de leur [la famille, ndlr] part". Une terrible accusation de la part d'un proche de celui que l'on surnomme le Baron Rouge et qui a certainement dû arriver aux oreilles de Corinna Schumacher. Ce n'est d'ailleurs pas la seule accusation que l'ancien manager fait, puisqu'au moment de l'accident, il affirme avoir été traité de la pire des manières. "Je commence à comprendre qu'ils ont voulu me laisser à l'écart", assène-t-il.

Corinna à Cologne pour rendre hommage à son mari

Pour l'heure, Corinna Schumacher n'a pas souhaité répondre à ses accusations de la part de Willi Weber et elle était d'ailleurs occupée ailleurs. Hier soir, la femme de 53 ans se trouvait en Allemagne et plus précisément à Cologne où elle a assisté en compagnie de sa fille Gina à l'attribution du prix d'État de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie à Michael Schumacher. Un moment visiblement très émouvant pour la mère de Mick Schumacher, puisqu'elle n'a pas pu retenir ses larmes. Pour l'occasion, elle était également accompagnée d'un proche de la famille, Jean Todt, ancien directeur de Ferrari à l'époque où l'Allemand a construit sa légende (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Un moment émouvant pour Corinna Schumacher, qui a pu rendre un bel hommage à son mari lors de cette cérémonie, quelques jours seulement après les attaques virulentes d'un proche de son mari.