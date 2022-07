"Que des mensonges!" : Michael Schumacher, un témoignage accablant relance l'inquiétude autour de son état

C'est le 29 décembre 2013, lors de vacances en famille à la montagne, que le destin de Michael Schumacher a brusquement basculé : alors qu'il skie en hors piste avec son fils Mick et des amis, le septuple champion du monde de Formule 1 heurte un obstacle, tombe et se tape la tête contre l'arête d'un rocher en contrebas. Malgré plusieurs jours de coma, une opération et un pronostic vital engagé, le champion s'en sort.

Mais dans quel état ? Depuis près de dix ans... Personne ne le sait ! Très bien protégé par sa femme Corinna et sa famille proche, il n'est jamais réapparu en public et si l'on est désormais au courant qu'il serait dans un état végétatif, aucune information ne filtre sur son état, ses proches refusant de parler à la presse, évoquant tout au plus des progrès légers.

Un témoignage récent pourrait cependant tout changer : l'ancien manager du champion, Willi Weber, a expliqué dans les colonnes du journal italien Gazzetta dello Sporte qu'il n'avait "entendu que des mensonges de leur [la famille, ndlr] part". Une grave accusation pour lui qui a bien connu le champion au début de sa carrière mais qui avait ensuite été brouillé avec lui en raison d'une grave dispute.

"Dire les choses telles qu'elles sont"

A la fin des années 2000, soit quelques années avant l'accident, le champion de Formule 1 lui aurait en effet asséné qu'il voulait désormais être "son propre manager". Une situation difficile que l'homme d'affaires, aujourd'hui âgé de 80 ans, dit avoir comprise. Cependant, il n'a que très peu apprécié le comportement de sa famille au moment de son accident.

"Ce jour-là, j'étais à un événement, j'étais dans le hall d'un hôtel et mon portable a sonné. Un ami m'a dit que Michael avait eu un accident de ski, mais ça n'avait pas l'air grave. Puis ils m'ont dit qu'ils l'emmenaient à l'hôpital de Grenoble", raconte au quotidien celui qui affirme qu'il aurait " tout fait " pour " Schumi ".

Après avoir tenté d'appeler Corinna, qui partage la vie de son ancien protégé depuis 1995, celui-ci se rabat sur ses amis du monde de la F1. "J'appelle Jean Todt [ex-président de fédération internationale de F1] pour lui demander s'il doit aller à l'hôpital. Il me dit d'attendre, il est trop tôt, répète-t-il. J'appelle le lendemain et personne ne répond, je laisse passer quelques jours pour ne pas me déranger, mais je commence à comprendre qu'ils ont voulu me laisser à l'écart", se souvient-il, appelant désormais la famille à "dire les choses telles qu'elles sont". Récemment, son ancien coéquipier brésilien Felipe Massa avait refusé de faire des commentaires alors qu'il a toutes les informations.