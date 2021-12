Michael Schumacher : Son fils Mick franchit une nouvelle étape importante, dans sa lignée

La folle saison de Formule 1 se poursuit même après le dernier Grand Prix. Alors que cette année 2021 nous aura offert le championnat le plus haletant des dernières années, avec une lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton des plus folles, d'autres pilotes ont aussi réussi à tirer leur épingle du jeu. Parmi les petits nouveaux arrivés cette année, le fils de la légende Michael Schumacher, Mick, a réussi à attirer l'attention des plus prestigieuses écuries. Installé sur une voiture Haas cette année, il a été reconduit pour l'année prochaine, mais il vient en plus d'avoir une belle promotion.

En effet, le jeune pilote allemand de 22 ans va devenir à partir de l'an prochain pilote de réserve pour la Scuderia Ferrari ! Une très bonne nouvelle qui signifie qu'en cas de défection d'un des deux pilotes titulaires, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr., c'est Mick Schumacher qui devrait prendre le volant de la Ferrari. Une image que tous les fans de Formule 1 aimeraient voir puisque son père Michael a écrit sa légende au sein de l'écurie italienne. Vainqueur de 7 championnats du monde, l'Allemand de 52 ans - dont on est sans nouvelles depuis plusieurs années -, en a remporté 5 sous avec Ferrari.

Identifié à l'écurie plus que n'importe quel autre pilote, celui que l'on surnomme le Baron rouge (en référence aux couleurs de la Scuderia Ferrari) serait probablement très heureux de voir son fils conduire sous la même bannière que lui. Le directeur de l'écurie, Mattia Binotto, ne tarit d'ailleurs pas d'éloges sur celui qui "s'est bien débrouillé et a progressé, pas seulement en termes de régularité mais aussi de vitesse", comme il l'explique dans des propos rapportés par l'AFP.