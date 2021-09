Michael Schumacher : Sa famille fait des révélations sur son état de santé

Avant de poursuivre son touchant hommage : "Je dirais que papa et moi, on se comprend toujours mais d'une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile. Et on a toujours énormément de choses à se dire. J'y pense quasiment tout le temps. Je me dis que ce serait tellement bien, je donnerais tout pour qu'on puisse se parler."

Corinna Schumacher, la femme du sportif de 52 ans, est restée plus mystérieuse. "On essaie de préserver la cellule familiale que Michael aimait tant et qu'il aime toujours. Et on continue de vivre nos vies. La vie privée reste privée, comme il aimait le dire. Il a toujours veillé sur nous, c'est désormais à nous de veiller sur lui", déclare-t-elle dans le documentaire.

Jean Todt, président de la Fédération Internationale de l'Automobile et ami de toujours de celui que l'on surnomme le Baron rouge, a également dit quelques mots le concernant. "Michael a eu souvent un bon destin. Maintenant, malheureusement, il a été victime du mauvais destin. Le 29 décembre 2013, cela a bouleversé la vie de Michael et de sa famille. C'est un changement de vie d'une minute à l'autre pour une famille. Un père qui a un énorme leadership, une grande personnalité... tout ça, d'une minute à l'autre, s'est écroulé".