Michael Schumacher caché par sa femme depuis son accident : les révélations d'une star de la F1

C'est l'un des secrets les mieux gardés et depuis plus de 9 ans maintenant, personne ne connaît vraiment l'état de santé de Michael Schumacher, exception faite de ses proches. Lors de vacances à Méribel avec sa famille en décembre 2013, le pilote allemand est victime d'un terrible accident de ski. Touché au niveau du crâne, celui que l'on surnomme le Baron rouge n'est depuis plus jamais réapparu publiquement et il vit avec sa femme Corinna et son fils Mick en Suisse, où les nouvelles le concernant se font plutôt rares.

Michael Schumacher a construit sa légende au sein de l'écurie Ferrari avec laquelle il a remporté pas moins de 5 titres de champion du monde de Formule 1. Arrivé en 2006, lors de la dernière saison de l'ancien sportif de 53 ans, chez Ferrari, le pilote brésilien Felipe Massa a eu la chance de côtoyer et devenir assez proche de la légende des courses automobiles. Les deux hommes ont appris à se connaître et sont restés liés après la fin de carrière de Schumi et depuis son terrible accident, le Brésilien de 41 ans assure qu'il est au courant de l'état de santé de son ami, comme il l'a expliqué à un média brésilien récemment.

"Je sais comment il va, j'ai cette information, mais je pense que le plus important là-dedans, c'est que l'on sait que sa situation n'est pas simple. Il est dans une phase compliquée, mais on doit montrer du respect à lui et à sa famille", explique Felipe Massa en interview, dans des propos rapportés par le média sportif The Sports Rush. Le Brésilien a préféré éviter de trop rentrer dans le détail concernant l'état de santé de Michael Schumacher, comme il l'a justifié par la suite : "Ils (la famille Schumacher) n'aiment pas divulguer d'informations à ce sujet, donc qui suis-je pour le faire ?".

À l'image de son grand ami Jean Todt, qui a plusieurs fois évoqué la sensible question de l'état de santé du champion allemand, Felipe Massa est resté mesuré dans ses propos, mais il garde espoir de voir la situation s'améliorer. "Je rêve et je prie tous les jours pour qu'il aille mieux et qu'il puisse se rendre à une course de F1 à nouveau, surtout maintenant que son fils concourt. Donc je prie pour que ça arrive un jour", conclut-il.