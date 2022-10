"Tu me fais jouir" : Thierry (L'amour est dans le pré) se lâche mais risque de se prendre un sacré râteau

Thierry n'aura pas perdu de temps. A peine ses deux prétendantes arrivées chez lui pour passer quelques jours à la ferme qu'il en embrassait déjà une d'entre elles ! Il s'agissait alors de Sylviane. En effet, dans l'épisode de la semaine passée, l'agriculteur de L'amour est dans le pré s'était hâté pour concrétiser un rapprochement avec la belle brune retraitée. Une situation qui a rendu perplexe cette dernière. "Ca me fait des papillons. Ça me plaît et ça me gêne aussi parce que c'est rapide. C'est le lendemain quoi, j'aurais peut être attendu deux jours. Il faut laisser le temps agir, apprendre à se connaître", a-t-elle fait savoir après coup face caméra.

Et au lendemain de leur premier baiser, le malaise était bien installé. Dans l'épisode de ce lundi 3 octobre 2022, Sylviane n'avait pas l'air de vouloir se montrer complice avec Thierry. Pire encore, au moment de lui montrer sa future maison toujours en construction, la candidate n'a pas du tout réussi à se projeter. Lors d'une petite pause, Thierry a tout de même tenté un timide geste affectueux. Mais rien n'y faisait, Sylviane était fermée. "J'ai caressé la cuisse de Sylviane sur le banc, elle n'a pas répondu. Jusqu'à ce matin ça allait très bien, et là je pense qu'elle a la trouille. Tu vois qu'elle commence à freiner les quatre fers", a-t-il regretté.

Dans le même temps, la seconde prétendante de Thierry, Rémédios, est complètement laissée pour compte. "Tout se tourne ver Sylviane. Je l'intéresse moins, il ne me l'a pas encore dit mais je le ressens tellement fort, c'est explicite", a-t-elle réalisé tristement. Elle a alors envisagé de mettre fin à son aventure.

Au cours de la soirée, Rémé s'est naturellement retirée pour laisser Sylviane et Thierry. Mais, leur tête à tête n'avait rien de romantique. L'agriculteur a demandé à sa belle de lui changer son pansement au pied après une blessure. Chose que l'ancienne aide-soignante a réalisé de manière mécanique, en dépit des étonnants commentaires de Thierry. "Tu sais Sylviane, tu me fais jouir là", a-t-il répété plusieurs fois, face à une Sylviane de marbre. Finalement, il s'est résolu à la laisser aller dormir avec un simple baiser sur le front. "Je suis un peu perdu", a-t-il confié une fois seul.

Thierry ferait bien de se méfier car, à ce rythme, il pourrait finir son aventure tout seul, comme la première fois il y a 7 ans...