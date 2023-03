"Tu te calmes !" : Thierry Moreau "pas facile à vivre" et souvent recadré par son épouse Frédérique

Après une petite pause loin de l'antenne, Thierry Moreau a fait son retour en 2021 lorsqu'il a rejoint l'émission Estelle Midi présentée par Estelle Denis sur RMC et RMC Story. Sur le plan amoureux en revanche, le chroniqueur a toujours fait preuve d'une grande stabilité. En effet, il est amoureux depuis plus de trente ans de la même femme, Frédérique, qu'il a fini par épouser et avec laquelle il a accueilli deux enfants. Thierry Moreau n'est cependant pas du genre à s'épancher sur sa vie de famille, ni à exposer celle-ci. Mais, de passage dans l'émission Chez Jordan, l'ancien acolyte de Jean-Michel Maire dans Touche pas à mon poste a accepté d'évoquer brièvement sa tribu.

Son entourage lui fait garder les pieds sur terre

Jordan De Luxe s'est notamment demandé s'il était "difficile d'être en couple avec Thierry Moreau ?". Ce qu'a étonnement et drôlement confirmé le principal intéressé. "Oui, oui, je pense que je ne dois pas être tous les jours facile à vivre", a-t-il reconnu. "Pourquoi ? Vous avez eu un peu la grosse tête ?", a alors creusé l'animateur. Mais cette fois, Thierry Moreau a expliqué qu'il avait toujours su rester humble, grâce à ses proches anti-star système. "Alors non ! Justement, le fait que Fred n'ait jamais travaillé dans le milieu de la télévision et que je l'ai rencontrée avant, ça aide beaucoup. Parce que, quand je rentrais de TPMP, souvent mes gamins et mon épouse me faisait retomber en me disant : 'tu te calmes'. Ça me faisait toujours retomber", a-t-il assuré. Et de leur en être reconnaissant : "C'est plutôt bien d'avoir un entourage qui vous garde les pieds sur terre. Avoir un entourage qui est très solide."

Car Thierry Moreau l'avoue, mener une carrière à la télé aurait bien pu lui faire pousser des ailes. "On est toujours sur un petit nuage quand on est à la télévision, surtout dans une émission comme celle de TPMP à l'époque, on était sur un petit nuage", s'est-il souvenu. Thierry Moreau est d'ailleurs resté longtemps haut perché puisqu'il faisait parti des chroniqueurs emblématiques de l'émission de Cyril Hanouna. "J'étais à la première, le 1er avril 2010 et je suis parti le 9 mai 2017", a-t-il rappelé.