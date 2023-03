Estelle Denis révoltée : désaccord avec Thierry Moreau en direct, tensions dans Estelle à Midi

Ce mercredi 22 mars 2023, Estelle Denis était aux commandes d'un numéro inédit d'Estelle à midi, sur RMC Story. Et sur le plateau, le sujet brûlant de la réforme des retraites a bien entendu été évoqué. Ce qui a donné lieu à des tensions entre la présentatrice de 46 ans et l'un de ses chroniqueurs.

C'est LE sujet qui fait l'actualité ces dernières semaines. Nombreux sont les secteurs à être mobilisés contre les réformes des retraites en faisant grève. D'autant plus depuis que le gouvernement a eu recours à l'article 49.3. Une nouvelle journée de manifestation est attendue le jeudi 23 mars, une "journée très attendue" selon Estelle Denis. "Vous avez raison. Je pense que ça va être une bascule. C'est-à-dire que s'il y a plus de monde que lors des précédentes manifestations encadrées par les syndicats, pacifistes, etc., ce sera un vrai signe que la colère populaire continue de grimper. S'il y a moins de monde, c'est l'essoufflement sur lequel, je dirais, mise le gouvernement", a confirmé Thierry Moreau.

Si jusqu'ici, tout allait bien, ses déclarations qui ont suivi n'ont pas du tout plu à Estelle Denis. Le chroniqueur a souhaité revenir sur les propos de l'un de ses collègues auparavant. "Je suis désolé, il y a eu vote. À tel point d'ailleurs, que le gouvernement a bien expliqué que ceux qui étaient contre la réforme des retraites pouvaient voter la [motion de] censure. Et on a 19 députés LR qui ont voté la censure", a-t-il souligné. Ce qui n'a pas manqué de faire bondir la compagne de Marc Thiercelin.

Tensions sur le plateau

Agacée, elle a expliqué que Thierry Moreau faisait "exploser au vol un gouvernement". "Ce n'est pas la même chose. Tu sais très bien que cette motion de censure c'est pour ou contre le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'Elisabeth Borne qui est quand même, excusez-moi, extrêmement fragilisée actuellement et qui n'est plus très écoutée manifestement... (...) Ce n'était pas pour ou contre la réforme. Une motion de censure c'est est-ce que tu veux faire exploser le gouvernement ou pas ! Ce n'est pas du tout pareil et je suis désolée, les députés n'ont pas voté pour cette réforme des retraites", s'est-elle indignée. Son chroniqueur lui a alors répondu que c'était son analyse.

Ambiance.