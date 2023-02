"Un homme déconstruit" : Estelle Denis en couple avec Marc Thiercelin, le séduisant champion plein de surprises

Epoustouflée par les talents sportifs de son chéri, Estelle Denis l'est tout autant lorsqu'il s'agit de l'admirer à la maison. Véritable homme à tout faire, Marc Thiercelin n'est pas qu'un athlète capable d'aventures sportives extrêmes. Le chéri d'Estelle Denis est également apte à faire des choses bien plus pragmatiques, comme laver les carreaux de leur maison. Très appliqué et consciencieux, Marc Thiercelin n'est donc pas le genre à réserver les tâches ménagères à sa chérie. Bien au contraire. Et il semblerait que ce week-end, Estelle Denis soit venue rendre visite à son compagnon, chez lui dans le sud de la France. Et pour recevoir sa belle, il se plie en quatre et lui dévoile d'autres surprises à son sujet.

Comme l'a dévoilé la journaliste, animatrice et chroniqueuse radio le 19 février 2023 sur Instagram. "Être avec un homme déconstruit", plaisante-t-elle en légende d'un cliché où l'on découvre son compagnon avec un torchon bleu en train de nettoyer une immense baie vitrée. La veille, Estelle Denis avait également complimenté les exploits physiques de son compagnon de 62 ans sur Instagram. Alors qu'il avait partagé sa dernière aventure de l'extrême, "67 km parcourus en solo, en ski de rando, 4900 m et 19h de dénivelé positif", la journaliste n'avait pu s'empêcher de le féliciter en commentaires. "Pas mal", avait-elle écrit ajoutant un coeur rouge symbolisant son amour.

Décidément, Marc Thiercelin semble avoir plus d'un tour dans son sac pour séduire la jolie Estelle. Le couple avait officialisé leur histoire d'amour le 12 décembre 2022 en apparaissant ensemble sur le tapis rouge lors de l'avant-première du film Mon Héroïne. Par le passé, Estelle Denis avait annoncé sa rupture avec Raymond Domenech, père de ses enfants Victoire (18 ans) et Merlin (15 ans) en février 2022, expliquant qu'en réalité leur rupture avait eu lieu deux ans auparavant.

Une vision de l'amour "déconstruite" ?

Amoureuse de son chéri, Estelle Denis avait fait par ailleurs d'étonnantes confidences concernant l'infidélité au micro de RMC le 8 février dernier. "Ce que vous pouvez être durs ! On peut faire un coup de canif un jour... Si ton coup de canif, tu le dis et tu sais que derrière c'est foutu... Bah tu ne le dis pas ! Si c'est juste un coup de canif...", avait-elle expliqué. Reste à savoir si ses propos ont plu au beau Marc...