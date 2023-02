"Bah tu ne le dis pas !" : Estelle Denis surprend en donnant son avis sur l'infidélité

Depuis deux ans et son départ de La chaîne L'Équipe où elle présentait L'Équipe d'Estelle, l'animatrice française Estelle Denis s'occupe de l'émission Estelle Midi diffusée sur RMC Story. Un projet ambitieux que la journaliste de 46 ans mène brillamment à la baguette. Et si ce programme est l'occasion d'aborder divers sujets de société, Estelle Denis n'a que très rarement sa langue dans sa poche. Y compris lorsque ceux-ci peuvent s'apparenter à de sacrées pentes savonneuses...

C'était notamment le cas mercredi 8 février 2023, puisque le thème de la discussion était tout simplement l'adultère. Faut-il avouer son infidélité à son conjoint ou sa conjointe ? Un débat fort bien choisi à quelques jours du 14 février, date de la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Après avoir donné quelques chiffres significatifs - 46% des hommes en France seraient infidèles contre 38% des femmes - Estelle Denis a questionné la chroniqueuse Emmanuelle Dancourt sur le sujet. "Ne trompez pas votre conjoint, séparez-vous direct. Parce qu'à partir du moment où il y a de la tromperie d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment qu'il y a un problème dans le couple", explique cette dernière.

Si c'est juste un coup de canif...

C'est alors qu'Estelle Denis décide de donner son point de vue sur la chose. "Ce que vous pouvez être dure ! On peut faire un coup de canif un jour... Si ton coup de canif, tu le dis et tu sais que derrière c'est foutu... Bah tu ne le dis pas ! Si c'est juste un coup de canif...", relativise alors la présentatrice de l'émission, bien qu'elle admette également qu'elle n'a jamais été elle-même infidèle. Alors, premier degré ou humour ? Un moyen d'animer et de relancer le débat ? Autant de questions sans réponse.

Mais une chose est sûre, celle qui est l'ex de l'ancien sélectionneur de l'Équipe de France Raymond Domenech, avec qui elle a eu deux enfants (une fille, Victoire, née le 11 juillet 2004, et un garçon prénommé Merlin, né le 25 juillet 2007) semble aujourd'hui totalement épanouie dans les bras du skipper Marc Thiercelin. Une union officialisée depuis peu. Dans ces conditions, pas besoin d'avoir recours à l'adultère donc !