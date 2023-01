Raymond Domenech et Estelle Denis : Rares images de leur fils Merlin, qui ressemble beaucoup à sa mère

Une rupture très discrète

On peut d'ailleurs noter que le 14 mai 2020, Merlin faisait une apparition surprise à la télévision aux côtés de ses parents, dans l'émission Tous en cuisine. La famille participait au programme culinaire de Cyril Lignac sur M6, alors que le gouvernement venait tout juste d'annoncer le déconfinement, suite aux restrictions liées à la pandémie de la Covid-19.

Mais aujourd'hui, il serait difficile de revoir une telle scène, puisqu'Estelle Denis et Raymond Domenech ne vivent plus ensemble. Le Parisien officialisait leur rupture le 26 janvier 2022, tout en précisant qu'ils étaient déjà séparés depuis "plusieurs mois". Et depuis, l'ancienne présentatrice de La Chaîne L'Équipe, désormais à l'antenne sur RMC, a refait sa vie avec un certain Marc Thiercelin, skipper de profession (quatre participations au Vendée Globe, 22 transatlantiques et cinq tour de France à la voile, ndlr).