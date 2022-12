Estelle Denis et son nouvel amoureux : 700 kilomètres les séparent, révélations sur leur idylle entre deux villes

C'est peu dire qu'il y a eu du changement dans la vie de l'animatrice française Estelle Denis récemment. Professionnellement déjà, puisqu'elle a quitté la chaîne L'Équipe l'année dernière, où elle présentait l'émission quotidienne L'Équipe d'Estelle, pour rejoindre la radio RMC où elle a également son propre show intitulé Estelle Midi.

Mais les bouleversements ont aussi eu lieu côté coeur. Après quasiment deux décennies passées aux côtés de l'ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech, depuis reconverti comme consultant sportif également sur la chaîne L'Équipe, Estelle Denis a choisi de larguer les amarres en 2020.

Une séparation qui n'est devenue officielle qu'en ce début d'année 2022, tirant ainsi un trait sur une relation parfois houleuse, à l'image de cette demande en mariage totalement ratée et au timing douteux de Raymond Domenech en 2008, après l'échec retentissant de l'Équipe de France à l'Euro 2008.

D'autant plus qu'il a dû essuyer le refus d'Estelle Denis. En 2017, elle expliquait dans Paris Match : "Nous sommes pacsés, pourquoi changer les choses ? Le mariage me fait peur". Toutefois, deux adorables enfants sont nés de cette union : une fille, Victoire, née le 11 juillet 2004, et un garçon prénommé Merlin, né le 25 juillet 2007.

Elle se rend à Toulon dès qu'elle le peut

Mais l'animatrice Estelle Denis a récemment retrouvé l'amour en la personne du navigateur français de 62 ans Marc Thiercelin. Le couple a tenu à officialiser cette relation le 12 décembre dernier, apparaissant en public pour la première fois lors de l'avant-première du film Mon héroïne à Paris.

Une idylle sur laquelle la journaliste française de 46 ans ne s'est pas encore exprimée. Cependant, on apprend dans le magazine Gala de ce jeudi 22 décembre quelques détails. Car malgré les 700 kilomètres qui les séparent (Estelle Denis vit à Paris, Marc Thiercelin à Toulon), elle compte bien profiter à fond de cette relation. "Elle se rend à Toulon dès qu'elle le peut, toutes les deux semaines en général", peut-on lire dans l'article qui cite une proche d'Estelle Denis.

Toutefois elle garde de bonnes relations avec le père de ses enfants, Raymond Domenech. "Ils s'entendent très bien et se reçoivent souvent", assure cette même source citée par le magazine. Un contexte qui semble idéal pour Estelle Denis afin de refaire sa vie amoureuse tout en préservant une stabilité familiale essentielle.