Estelle Denis en couple avec Marc Thiercelin, un séduisant champion à l'impressionnant palmarès

Marc Thiercelin n'est pas seulement actif sur un bateau. Il est le créateur de la fondation L'or Bleu, aidant à faire connaître et à mettre en lumière tous les métiers de la mer et l'économie maritime : "L'économie maritime en France représente 500 000 emplois direct et la France possède la 2e surface maritime immergée au monde. L'ambition de l'Or Bleu est que l'emploi dans l'économie maritime soit porté à la connaissance du grand public et ne reste pas une affaire seulement de spécialiste" déclarait-il. Il fait également partie de Nous Citoyens, mouvement politique créé en 2013 et fut reporter temporaire pour Arte en 2018 dans la série documentaire A la rencontre des peuples des mers. Normal que Marc ait le vent en poupe dans le coeur d'Estelle Denis...