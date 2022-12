Estelle Denis séparée de Raymond Domenech et à nouveau amoureuse : officialisation avec un célèbre aventurier !

Les rumeurs allaient bon train concernant Estelle Denis. L'animatrice fana de sport, qui a partagé la vie de Raymond Domenech de longues années (ils ont même eu deux enfants ensemble : Victoire, 18 ans et Merlin, 15 ans), n'est plus un coeur à prendre, c'est enfin officiel. Séparée de l'ex-entraîneur des Bleus depuis deux ans, Estelle Denis n'avait que rarement évoqué sa vie privée depuis cette rupture marquante dans le milieu du sport et de la télévision. Mais l'ambiance de Noël a fait des miracles. Ce 12 décembre 2022 pour la première du film Mon héroïne à l'UGC Normandie à Paris, Estelle Denis était là mais pas toute seule.

Pas d'enfants ou de collègues à l'horizon. Estelle Denis s'est tout bonnement affichée au bras de son nouveau chéri. L'heureux élu se prénomme Marc Thiercelin et n'est pas un inconnu pour tout le monde. C'est d'ailleurs même un champion des mers. Monsieur a 62 ans et un sacré palmarès sportif à son actif : cinq tours du monde en solitaire, Vendée Globe et transatlantiques. Les océans et les mers du monde, Marc, ça le connaît. Estelle Denis peut donc être rassurée : avec lui, a priori, elle ne se retrouvera jamais dans le creux de la vague. Aucune raison d'attendre encore un peu plus de temps pour présenter cette pépite maritime au reste du monde.

Estelle Denis et Marc Thiercelin faisaient leurs premiers pas de couple sur un tapis rouge. Tous les deux emmitouflés dans un pull, les tourtereaux ont joué les timides mais se sont prêtés au jeu des photos et des sourires sur le photocall. Toutefois, pas de gestes tendres, de bisous ou d'effleurages de main pour le duo, suffisamment complice pour devoir en rajouter une couche.

Deux amoureux dans la foule

Si l'apparition d'Estelle Denis et Marc Tiercelin a forcément attiré les regards, elle n'a pas éclipsé pour autant les héroïnes de la soirée qu'étaient Brigitte Fossey, Chloé Jouannet, Pascale Arbillot ou encore Louise Coldefy. L'équipe du film a pris la pose sous le regard attendu de Noémie Lefort, la réalisatrice, avant d'entrer dans la grande salle obscure de l'UGC Normandie où le rendez-vous avait été fixé. On ignore si Estelle et Marc ont apprécié la comédie mais on est prêt à parier qu'ils se sont bécotés comme deux ados ! La magie des débuts.