Diaporama : Estelle Denis séparée de Raymond Domenech et à nouveau amoureuse : officialisation avec un célèbre aventurier !

3 / 27

Estelle Denis et Raymond Domenech - Les célébrités à la première de l'escape game grandeur nature "Inside Opéra" au Palais Garnier à Paris, France, le 4 juin 2018. Le Palais Garnier accueille pour la première fois un concept inédit jamais proposé au public. INSIDE OPERA, un jeu grandeur nature entre escape game et parcours immersif sur les traces du Fantôme de l'Opéra. Le but du jeu ? Tenter de résoudre la malédiction du Fantôme de l'Opéra et le libérer à jamais en déchiffrant une série d'énigmes au sein du Palais Garnier avec la participation des différents comédiens en costume d'époque qui animent ce jeu. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren