Estelle Denis : Quasi-jumelle avec sa fille Victoire, 18 ans, déjà plus grande qu'elle !

En revanche, si la mère et la fille semblaient très proches, pas de traces du cadet de la famille, Merlin, qui fête ses 15 ans en ce lundi de juillet. Le jeune garçon était peut-être déjà parti en vacances, ou peut-être tout simplement pas très fan de rock britannique. En tout cas, on imagine qu'il était resté avec son papa, l'ancien joueur et sélectionneur de football Raymond Domenech.

Ensemble pendant près de 20 ans, jusqu'en 2020, Estelle Denis et Raymond Domenech avaient annoncé leur séparation surprise il y a quelques mois. Une rupture qui s'était déroulée sans le moindre heurt, comme elle l'avait révélé il y a quelques semaines dans les colonnes de TV Magazine : "Nous sommes séparés depuis un an et demi, mais ça se passe très bien. On est même partis en vacances à Noël ensemble ! Nous faisons partie des couples qui ont formidablement réussi leur séparation. On a été très heureux en couple et on est toujours extrêmement proches séparés".