Mick Jagger, propriétaire d'un incroyable château en Touraine : 12 chambres, des vignes... et des millions d'euros !

Quand il décide d'investir dans la pierre, Mick Jagger n'y va pas avec le dos de la cuillère ! En 1980, le légendaire chanteur des Rolling Stones a effectivement fait l'acquisition du château de Fourchette, une demeure du XVIIIe siècle située en France, à côté de Pocé-sur-Cisse en Touraine. A l'époque, l'artiste de 78 ans avait investi "seulement" 2,2 millions de francs, soit 840 000 euros environ, pour devenir propriétaire de ce très large domaine. Mais les rénovations liées à cette petite folie immobilière ont, bien sûr, fait augmenter cette somme.

Pour conserver l'esprit du château de Fourchette tout en le remettant à neuf, Mick Jagger a dû sortir le chéquier et aligner les zéros. Le Britannique a fait appel à un cabinet international de décoration et investi dans des meubles d'époque. Les jardins à la française du domaine ont également été redessinés. Le musicien a fait rajouter, à l'ensemble, une piscine, un court de tennis, un étang avec cascade et il a fait construire une pagode japonaise. La petite chapelle qui était historiquement présente en ces lieux a, quant à elle, été transformée en studio d'enregistrement. Ce qui est fort pratique quand on s'appelle Mick Jagger, certes, mais tout ceci aurait coûté au total, selon le Magazine de la Touraine, plus de 3 millions d'euros dépensés en deux décennies.

En 2020, alors que le monde était mis sous cloche à cause de la pandémie de Covid-19, Mick Jagger avait choisi le château de Fourchette pour s'isoler avec sa compagne et Deveraux Octavian Basil, son fils de 5 ans. Plutôt sympathique, comme lieu de confinement, bien que l'artiste ait l'embarras du choix - il est propriétaire d'une maison à Richmond, de deux appartements et une maison à New York et d'une maison sur l'île Moustique. Classée monument historique, ayant autrefois appartenu au duc de Choiseul, la demeure française du chanteur est équipée de douze chambres et se situe au beau milieu d'un domaine d'une vingtaine d'hectares, protégé par un mur d'enceinte, de nombreux peupliers, et menant à un plateau recouvert de vigne. Pas étonnant que même Adam Levine, le chanteur du groupe Maroon 5, ait envie de move like Jagger lui aussi...