Estelle Denis séparée de Raymond Domenech : ce rituel que partagent les ex pour leurs enfants

La rupture entre Estelle Denis et Raymond Domenech avait été annoncée par le magazine Public en avril 2021 puis confirmée par le journal Le Parisien en janvier 2022. Mais ce n'est qu'un mois plus tard que la journaliste sportive de 45 ans s'exprimait sur le sujet. Depuis, elle retrouvait sa discrétion qu'on lui connaît.

Ce 28 août, pour le Journal du Dimanche, Estelle Denis a accepté d'évoquer une nouvelle fois sa séparation avec l'ancien entraîneur de l'équipe de France de football. Notamment pour faire savoir qu'aucune guerre n'avait été déclarée entre eux. Bien au contraire, les deux ex sont toujours très proches et demeurent une famille unie. Ils ont d'ailleurs instauré un rituel avec leurs deux enfants, Victoire (18 ans et qui est le sosie de sa mère) et Merlin (14 ans). Celui de déjeuner ensemble tous les dimanches. Un rendez-vous qu'Estelle Denis se plaît à appeler "le sacro-saint déjeuner familial". Cette réunion a lieu, soit chez l'animatrice soit dans une brasserie parisienne. "On s'entend hyper bien !", a-t-elle ajouté.

Avec Raymond Domenech, Estelle Denis se partage par ailleurs sereinement la garde de leurs enfants. Et toujours très active et impliquée dans son travail, elle a expliqué pouvoir lever le pied lors de sa semaine avec eux pour profiter pleinement de son rôle de maman. Une semaine qui se termine toujours avec un "bon vieux film du dimanche soir".

Nous avons formidablement réussi notre séparation

Pour TV Magazine en début d'année, elle expliquait tenter d'être "la meilleure maman possible" pour ses enfants. "Je discute beaucoup, je suis très ouverte au dialogue et je passe le maximum de mon temps avec eux. De leur côté, ils sont très cool...", rapportait-elle. C'est lors de cette même interview qu'elle se confiait pour la première fois sur sa rupture avec Raymond Domenech. À l'époque, Estelle Denis assurait déjà être en bons termes avec lui. "Nous sommes séparés depuis un an et demi, mais ça se passe très bien. On est même partis en vacances à Noël ensemble ! Nous faisons partie des couples qui ont formidablement réussi leur séparation", s'était-elle réjouit. Et d'ajouter : "On a été très heureux en couple et on est toujours extrêmement proches séparés."