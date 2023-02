"Pas mal..." : Estelle Denis impressionnée par les exploits physiques de son chéri, célèbre aventurier

Lorsque l'on est amoureuse, notre homme est toujours le plus beau et le plus fort. C'est également ce que semble penser Estelle Denis de son compagnon Marc Thiercelin. Bel homme à la peau mate, aux cheveux grisonnants et à la barbe taillée de près, le chéri de l'animatrice de 46 ans a partagé son dernier exploit sportif sur Instagram. Amateur de sports extrêmes, Marc Thiercelin a dévoilé la dernière randonnée qu'il avait faite à 62 ans. En légende d'un cliché où l'homme se présente de face dans un portrait où il semble un peu fatigué, il écrit : "67 km parcourus en solo, en ski de rando, 4900 m et 19h de dénivelé positif. Session intense à 62 printemps passé. En forme !"

Très admirative de son homme, Estelle Denis a rapidement commenté ce cliché en ajoutant : "Pas mal..." accompagné d'un coeur rouge, symbole de son amour. Rapidement d'autres internautes ont tenu à féliciter le skipper qui a été également explorateur des Peuples des Mers sur Arte. "Bravo Marc mais personne n'en doutait !", "Bravo, vous avez maigri avec tout ce sport. C'est bien", "Bravo et toujours autant de cheveux !", "Beau gosse !", "Génial ! Le ski de rando c'est la vie !", "Ben oui, mon Marco....c'est aussi pour cela que tu es toujours jeune !", "En TRÈS grande forme !", peut-on lire en commentaires.