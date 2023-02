"Tu te faisais engueuler" : Ce que Gérard Depardieu ne laissait pas du tout passer à sa fille Julie

Grandir au côté de Gérard Depardieu, voilà qui doit avoir du panache ! C'est ce qu'explique en tout cas sa fille Julie dans le livre Ces petites phrases qui ont influencé leur vie, de Thierry Wellhoff, qui paraît aux éditions Flammarion le mercredi 8 février 2023. Dans cet ouvrage, on retrouve les témoignages de Thomas Dutronc, François Berléand, de Stéphane Bern... mais aussi de la compagne de Philippe Katerine, qui a connu une adolescence un peu mouvementée auprès de celui qu'on surnomme Pétarou - en raison de sa tendance à péter en toutes circonstances.

Il fallait mettre la table, éplucher les pommes de terre et tout le reste...

La phrase qui a influencée Julie Depardieu, dans le bon comme dans le mauvais sens ? "Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, explique-t-elle à Thierry Wellhoff. J'ai entendu ça toute ma vie d'enfant. On habitait à Bougival, mon père se levait à six ou sept heures et frétillait déjà dans la cuisine. Dès que tu dépassais neuf heures, tu te faisais vilipender. Vers 14-15 ans, tu as plutôt tendance à dormir jusqu'à midi, tu te faisais alors engueuler parce qu'il ne pensait qu'à manger. Il fallait mettre la table, éplucher les pommes de terre et tout le reste..."

Gérard Depardieu pensait sans doute inculquer, à ses enfants, quelques valeurs, dont celle du réveil aux aurores. Mais ces méthodes ont finalement eu l'effet inverse pour Julie, désormais maman de Billy et Alfred 11 et 10 ans. "Je ne suis pas du tout du matin, assure-t-elle. Mes parents étaient très actifs, si ce n'est pas hyperactifs, à fond dès le matin. Du coup, j'ai pris le contre-pied." Chez Julie Depardieu, l'ambiance est donc bien différente et la joie du sommeil semble privilégiée. Mais papy Gérard impose-t-il ses lois à ses petits-enfants, comme il l'a fait par le passé ? Que nenni ! "Ils sont proches, racontait-elle à Paris Match. Il s'en occupe, il leur prépare à manger, ils s'amusent ensemble. Il adore les provoquer, leur balancer des bêtises. On croirait qu'il a 5 ans !" Deux salles deux ambiances...