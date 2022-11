Julie Depardieu et Philippe Katerine, leur mariage à venir : ils ont prévu le moment idéal...

Talentueuse et truculente, Julie Depardieu fait des éclats sur les écrans de télévision dans la peau de la légiste Alexandra Ehle pour France 3. À l'aube de ses 50 ans, l'actrice césarisée semble être plus épanouie que jamais, rayonnante sur la couverture du magazine TV Grandes chaînes. Pour la revue, elle se confie en toute sincérité et tendresse sur ses proches. C'est ainsi qu'elle évoque l'homme qui partage sa vie comme leurs deux enfants qui ont bien grandi !

Fille du monstre sacré du cinéma français Gérard Depardieu et d'Elisabeth Guignot, soeur du regretté Guillaume Depardieu, Julie a réussi à se faire un prénom à force de talent, de travail et d'une franchise qui la rend à la fois singulière et abordable. Côté vie privée, après avoir fréquenté de 2001 à 2008 le violoniste Laurent Korcia, cette passionnée de musique classique a croisé le chemin de Philippe Katerine en 2010 sur le tournage du film Je suis un no man's land. Depuis, ils ne se quittent plus et forment un couple si assorti ! Ensemble, ils ont eu deux enfants, Billy, né le 16 juin 2011, et Alfred, né en août 2012. "Avec Philippe, on a envie qu'ils soient plutôt bien élevés, qu'ils ne se soucient pas uniquement de leur tronche et regarde un peu autour d'eux. Je ne vous dis pas qu'on réussit tout !", s'exclame-t-elle pour TV Grandes Chaînes.

Du mariage dans l'air ?

"Avant de rencontrer Philippe, je sortais d'une rupture difficile et je ne voulais plus vivre d'histoire. Mais c'est toujours quand on n'y croit plus que ça arrive", confiait Julie Depardieu à Télé-Loisirs en début d'année. Leur amour a eu raison du timing de leurs deux côtés, car le chanteur-acteur aussi n'était pas dans la disposition d'écrire un nouveau chapitre car celui qui a été en couple avec Helena Noguerra et Jeanne Balibar était pris à l'époque. Aujourd'hui, tout roule pour les amoureux, alors pour quand le mariage ? "Avec Philippe, on s'est dit qu'on se marierait vieux [lui a 53 ans]. Faudrait commencer à y penser ! [Elle rit] En tout cas, je suis très contente de ne pas m'être mariée avant. Je n'ai appartenu à personne. Mais à partir du moment où on a des enfants et que l'on a franchi les douze ans, on commence à y croire."

Si mariage il y a, on peut être sûr que leurs tenues seront des plus stylées pour ses audacieux artistes ! "Question fringues, il n'y en a pas deux comme lui !", confie la comédienne qui ne tarit pas d'éloges pour son amoureux. "Il est très mignon et on est encore comme au premier jour. Moi qui étais persuadée que je vivrais ma vie seule, c'est lorsqu'on n'y croit plus que ça arrive !", ajoute-t-elle.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine TV Grandes Chaînes du 21 novembre 2022