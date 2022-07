Philippe Katerine en couple avec Julie Depardieu : pourquoi elle ne voulait pas de lui ?

Tous les fans du couple formé par Julie Depardieu et Philippe Katerine peuvent dire merci au cinéma. C'est sur un tournage, celui de Je suis un no man's land, que les deux comédiens ont réellement fait connaissance. Et on est loin du coup de foudre que l'on voit si souvent dans les comédies romantiques. Au départ, Julie Depardieu n'avait tout simplement pas envie d'entamer quoique ce soit avec Philippe Katerine : "Avant de rencontrer Philippe, je sortais d'une rupture difficile et je ne voulais plus vivre d'histoire. Mais c'est toujours quand on n'y croit plus que ça arrive" confiait-elle à Télé Loisirs.

Tout juste sortie d'une rupture avec Laurent Korcia, violoniste avec qui elle a partagé 7 ans de sa vie, Julie Depardieu avait beaucoup de mal à aller de l'avant et se remettre de cette perte très difficile pour elle. L'actrice n'avait donc à l'époque pas la tête à retrouver l'amour : "Je me souviens être allée à Dolle, où se passait le tournage, sans attendre quoique ce soit. Je n'avais pas une furieuse envie d'exister, j'étais là et pas là à la fois. La perte de quelqu'un vous fout par terre, vous amène à tout remettre en question. [...] La seule idée d'exister vraiment me dégoûtait."

Ce n'était pas la première fois que la vie leur mettait des bâtons dans les roues question amour. Deux ans auparavant, Julie Depardieu et Philippe Katerine se découvraient pour la première fois pour les besoins d'une interview croisée au cours de laquelle ils n'étaient "d'accord sur rien" en plus du reste : "Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère. Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise. (...) Notre amour est mystérieux. Jamais je n'aurais pensé que cela me tomberait dessus. D'ailleurs, je ne voulais pas d'enfants, l'idée me faisait peur. Je ne pensais pas être faite pour la vie de famille", déclarait-elle dans Paris Match.

L'humour, la patience et la volonté de Philippe Katerine auront finalement eu raison de Julie Depardieu. Depuis que leur histoire d'amour a commencé, les deux acteurs sont sur un nuage et n'en sont toujours pas descendus. Mais le mariage, très peu pour eux. Leur belle romance, ils ont préféré la concrétiser en devenant les parents de Billy, 11 ans et Alfred, 9 ans. Des enfants qui suivent déjà des voix artistiques à en croire les propos de leur maman : "Un de mes fils a déjà un oeil artistique et est passionné de maquillage et de coiffure. Quoi qu'il en soit, je les laisserai faire, mais je leur conseillerai d'assurer leurs arrières, car ce n'est pas évident de faire un métier dans lequel on dépend du désir de quelqu'un d'autre." Les chiens ne font pas des chats.