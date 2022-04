"Je ne veux pas d'enfants" : Julie Depardieu maman malgré tout, pourquoi elle a longtemps hésité

"Etre mère, c'est former une orange avec son enfant. A un moment, il faut se séparer, couper l'orange en deux, c'est terrible" : sur le sujet de la maternité, Julie Depardieu a toujours été très franche. La comédienne de 48 ans, fille de Gérard et Elisabeth Depardieu, l'a même longtemps martelé : elle ne voulait pas d'enfants, traumatisée par les relations compliquées entre une mère et ses bambins qui s'éloignent d'elle petit à petit.

En 2010, elle était même très franche sur le sujet. "Les enfants, c'est un devoir, comme un ordre dans lequel vous entrez. Je n'en ai pas, je n'en veux pas", expliquait-elle, lucide. Il faut dire qu'en choisissant la voie du cinéma, elle savait parfaitement qu'elle reproduisait un schéma parental qui l'avait elle-même parfois fait souffrir, auprès de deux parents acteurs.

"Je l'ai vécu avec ma mère. Grandir près d'elle a été génial, mais je ne me sens pas apte à faire revivre pareille relation à quelqu'un qui serait mon enfant. Ce lien, c'est un déchirement", continuait-elle, alors qu'elle confiait dans la même interview que les liens avec sa mère s'étaient désormais apaisés. Selon elle, "avec ma mère, quoi que vous fassiez vous êtes aimé. [...] Elle m'apaise, elle est capable d'entendre tout ce que j'ai envie de dire ou de crier".

Un modèle maternel très fort, qui faisait craindre à l'actrice, alors âgée de 37 ans, de ne pas réussir à être une bonne maman, particulièrement si elle avait une fille. "Ce que je fais vivre à ma mère, ce serait impossible qu'une petite fille puisse le vivre avec moi parce que je ne serais pas à la hauteur. Je serais décevante". Des mots très durs qui ne se sont pas réalisés, finalement, puisque la comédienne est aujourd'hui maman de deux garçons.

Billy et Alfred, 10 et 9 ans, sont en effet nés en 2011 et 2012, peu de temps après sa rencontre avec le chanteur Philippe Katerine. Une histoire d'amour qui a tout changé et lui permet aujourd'hui de s'épanouir dans un rôle difficile. "S'il y avait un mode d'emploi, ça se saurait ! Ils sont encore jeunes et on dit 'petits enfants, petits problèmes'", expliquait-elle avec humour au magazine Gala.

Des enfants qui sont bien conscients de leur chance : "Avec Philippe, nous essayons d'être des vrais parents, avec des vraies valeurs, pas des copains. Nous ne voulons pas en faire des enfants qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont".