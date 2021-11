"Un grand froid dans la famille..." : Nabilla et Thomas évoquent la brouille entre leurs mères

Dans le docu-réalité Nabilla sans filtre diffusé sur Amazon Prime Vidéo depuis le 26 novembre dernier, Nabilla et Thomas Vergara se livrent comme jamais. A travers sept épisodes, le couple a notamment accepté de dévoiler les coulisses de leur mariage organisé au château de Chantilly le 6 juillet dernier. Au programme : essayages de robe, visite du lieu exceptionnel, invitations triées sur le volet et bien sûr... dégustations de plats ! Un dernier point que Nabilla et Thomas ont vécu avec leurs mamans respectives, Marie-Luce et Sylvia. En effet, comme le prouvent les images de l'épisode 7, elles ont pleinement pris part aux préparatifs de ce mariage grandiose, dévoilant ainsi une certaine complicité après des années de brouille.

Marie-Luce et Sylvia se sont rencontrées en 2013, soit il y a bientôt neuf ans, et ont vu leurs enfants traverser un sacré chemin... "Vous nous avez fait voir des choses... magnifiques !", a lâché la mère de Nabilla. Et pour sa désormais amie, Sylvia, de surenchérir : "Ouais, des vertes et des pas mûres !"

Face caméra, Thomas Vergara a alors expliqué : "Ma mère et Marie-Luce s'entendent super bien maintenant, ce n'était pas le cas il y a cinq, six ans. Quand il y a eu notre petite histoire, c'est vrai que c'était compliqué". Le papa de Milann (2 ans) faisait alors référence à la tristement célèbre affaire du couteau, laquelle a complètement bouleversé leur vie. "Nos parents ne se parlaient plus, il y avait un grand froid dans la famille", a-t-il rapporté encore ému par ces souvenirs.

Sa maman, Sylvia, a également accepté de prendre la parole sur ce sujet sensible. "J'en ai énormément voulu à Nabilla", a-t-elle avoué. Et d'ajouter : "Pendant trois ans, on ne s'est quasiment pas vu, on s'est croisé mais on ne se parlait pas. Et puis, quand il y a eu le procès, elle m'a téléphoné et puis on s'est vu toutes les deux pendant deux heures, on a vidé notre sac et c'est vrai que j'ai vu que Nabilla faisait des efforts, la prison ça lui a permis de revenir à la vie réelle." Et aujourd'hui, c'est une famille unie et soudée qu'ils forment tous. "Pour moi, maintenant c'est ma belle-fille entièrement. Entre Nabilla et moi, il y a pas mal de connivence. On a commencé par ce qui était le plus dur", a conclu Sylvia.