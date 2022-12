"Un motif de divorce" : Yves Camdeborde évoque sa femme Sophie et son infarctus après avoir eu le coeur brisé

Il est l'un des chefs les plus talentueux et appréciés du public. Yves Camdeborde fait l'objet du portrait de Libération, le 13 décembre 2022. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur sa vie personnelle dont il parle très peu.

Ce n'est pas un secret, l'homme de 58 ans est un amoureux de la cuisine. Après avoir obtenu son CAP et fait ses armes dans de grands restaurants comme Le Ritz, il a pu se targuer d'ouvrir son propre établissement, en 1992. Un restaurant baptisé la Régalade. Il est alors l'un des pionniers de la bistronomie et connaît un franc succès. Mais, avide de nouveaux défis, il cède son bébé du 14e arrondissement de Paris au chef Bruno Doucet et rachète un hôtel du quartier de l'Odéon où il ouvre le Comptoir du Relais Saint-Germain. Mais une fois de plus, il compte vendre. C'est d'ailleurs l'objet de sa rencontre avec nos confrères de Libération. L'occasion d'évoquer aussi ses autres amours.

Gros souci de santé après son divorce

Le premier se prénomme Claudine. Une femme avec laquelle il a vécu durant plusieurs années et qui lui a permis de devenir papa pour la première fois de Baptiste (32 ans) et Quitrie (25 ans). Mais il arrive que les histoires d'amour finissent mal et cela a été le cas pour Yves Camdeborde et sa première femme. Une séparation qui a eu une terrible conséquence sur ce grand anxieux qui a fait un infarctus après son divorce. "Le coeur s'est brisé", estime-t-il.

Fort heureusement, il s'en est sorti. Et une autre femme a fini par recoller les morceaux. Il s'agit de Sophie, une ostéopathe. Depuis, ils filent le parfait amour et se sont mariés en juin 2019. Une union célébrée dans le plus grand secret sur une péniche avec vue sur la Tour Eiffel. Sa fille Quiterie avait vendu la mèche en partageant une photo de son papa et elle, le jour J. "Happy days #glassinmihands #dadswedding", avait-elle écrit en légende. La photo a depuis été supprimée. Midi Libre racontait de son côté que les jeunes mariés avaient convié leurs proches à Lourmarin (Provence-Alpes-Côte d'Azur) pour fêter la belle nouvelle.

Ensemble, Sophie et Yves Camdeborde ont accueilli une petite fille, qu'ils ont prénommée Amalya (2 ans). Un bonheur sur lequel il préfère rester discret. Le chef a toutefois précisé à Libération qu'il avait refusé de se faire vacciner contre la Covid-19, car "ça aurait été un motif de divorce".