"Un secret trop lourd à porter" : Amir fait une révélation totalement inattendue, un message qui intrigue !

Le dernier album du chanteur Amir, intitulé Ressources, est paru dans les bacs en 2020 avant d'être réédité l'an dernier face à ce nouveau succès de l'artiste (il a été certifié platine pour au moins 100 000 ventes). Mais, à en croire son dernier message Instagram, ses fans devraient découvrir le 19 août un disque totalement différent car, jusqu'à présent, il ne chantait... que des reprises.

A la surprise générale, ce vendredi 24 juin 2022, on a pu voir apparaitre sur le compte Instagram d'Amir un long message inattendu dans lequel il assure vouloir se libérer d'un "secret devenu trop lourd à porter". La cause ? En six ans de carrière et une centaine de chansons, le populaire artiste assure avoir "caché des choses" : "Toutes ces chansons que vous chantez pas coeur, n'étaient en fait que des reprises. Pas les versions originales. J'ai bâti ma carrière sur des reprises. Et je vous l'ai caché. Aujourd'hui je le reconnais. Est-ce que j'aurais dû le faire avant ? Probablement." Visiblement embarrassé, Amir affirme que se consoler en se disant "qu'inventer ça n'existe pas, dans le meilleur des mondes on trouve des choses belles qui nous précédaient déjà". Mais est-ce vraiment bien lui qui est à l'origine de ce message qui fait beaucoup réagir ses fans ?