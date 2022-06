Amir sait déjà comment il veut mourir, étranges révélations...

Amir semble avoir envie, comme Dalida, de mourir sur scène. Le chanteur révélé au grand public par sa participation à l'Eurovision enchaine les succès depuis quelques années. Son dernier titre, Rétine a été élu comme chanson de l'année et, par dessus le marché, il a aussi fait ses premiers pas au théâtre. Un bonheur professionnel que le beau brun savoure et qu'il compte bien faire durer le plus longtemps possible.

Alors qu'il est attendu samedi 18 juin au concert RFM Music Show dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Levallois-Perret, Amir a accordé une interview à Gala. L'artiste a évoqué sa carrière au sommet mais garde les pieds sur terre et assure qu'il se donnera toute sa vie à 100% pour rester au top. Quitte à mourir à la tâche... "J'ai peur de dire que j'ai atteint le sommet, car mon moteur, c'est justement de chercher à réussir. J'ai besoin de challenge constant, de mouvements dans ma vie. Je veux mourir en travaillant, j'ai besoin de travailler, et mon bonheur émane de ça. Pour ne pas faner, j'ai besoin de construire, imaginer", dit-il à nos confrères.

Alors que sa femme Lital est enceinte de leur deuxième enfant, espérons tout de même qu'il prenne le temps de faire une petite pause lorsqu'elle aura accouché pour savourer la venue au monde de bébé et aider la maman. Mais le chanteur qui va fêter son 38e anniversaire le 20 juin assure ne pas être du genre à s'arrêter trop longtemps : "Le repos n'est pas mon point fort (...) Il va y avoir beaucoup de nouveau, mais je serai quand même chez moi pour assurer mon rôle de père."

Pour le moment, Amir arrive à jongler entre ses différentes casquettes et multiplie les projets artistiques. Mais a-t-il un défi en particulier à relever ? "Je ne sais pas si je cherche un pole en particulier, mais je peux aller plus loin dans les domaines dans lesquels je suis déjà. Y'a encore un million de choses à faire, je vois les choses ainsi. Je suis déjà excité de vivre la suite, et les gens vont bientôt savoir", a-t-il répondu. Ce qui est certain c'est qu'Amir va retourner à la rencontre de son public avec sa nouvelle tournée. "Je veux faire des choses folles sur scène", dit-il.