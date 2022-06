La Chanson de l'année : découvrez le gagnant de cette folle soirée, entre surprise et scandale...

Mais qui a donc remporté La Chanson de l'année 2022 ? Ce samedi 4 juin 2022, TF1 proposait un nouveau prime de son émission annuelle La Chanson de l'année, présentée par Nikos Aliagas. L'an dernier, c'est J'y vais, titre de Florent Pagny et Patrick Fiori qui avait remporté le titre. Cette année, Amir Haddad leur succède avec son tube Rétine. Non content de remporter le succès, le chanteur a réservé une belle surprise à ses fans puisque sa femme Lital, enceinte de leur deuxième enfant, l'a rejoint sur scène pour chanter avec lui. Un moment d'émotion que les 2,50 millions de Français (18,1% 4+) qui ont regardé le show ne sont pas près d'oublier.

Il y avait 13 titres en compétition, et autant d'artistes qui ont probablement espéré remporter ce titre. On a ainsi pu voir un show exceptionnel avec Jérémy Frérot (À la vie qu'on mène), Kendji Girac (Conquistador), ou encore Angèle (Libre) et Juliette Armanet (Le dernier jour du disco). Du pur divertissement qui a donc vu Amir rafler la victoire. Claudio Capéo, La Zarra, Christophe Willem et Big Flo et Oli étaient aussi de la partie. Mais malgré les stars présentes, la séquence qui restera dans les mémoires est naturellement celle où le couple que forme Amir et Lital s'empare de la scène. Dans une combi en jean, dévoilant son ventre arrondi, la femme du chanteur révélation de The Voice a fait sensation.

Scandale en marge du tournage

Il y a également eu, en marge du tournage, quelques évènements venus gâcher la fête. En effet, alors que les débordements au Stade de France sont encore dans l'esprit de chacun, quelques chanceux venus assister à l'émission enregistrée aux abords des plages de Mourillon, non loin de Toulon, ont vu leur soirée virer au cauchemar. En cause, des soupçons d'attaques à la seringue. Malgré le dispositif de sécurité mis en place, plusieurs incidents se seraient produits, il y a en effet des soupçons. Outre les bousculades et une bagarre générale, BFM Toulon Var a rapporté samedi 4 juin, que le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz, a fait état de quatorze victimes de piqûres, celles-ci auraient porté plainte. On ignore encore si elles ont été droguées, comme précisé par nos confrères de France Bleu. L'une des personnes aurait néanmoins été hospitalisée, il s'agirait d'un agent de sécurité.